Especialista: truque simples e econômico em 2 etapas para tirar manchas de vinho tinto

Se você teme derramamentos de vinho tinto em comemorações, é melhor se preparar com antecedência. Um especialista em limpeza compartilha um truque de duas etapas para remover manchas secas e difíceis de vinho tinto.

Nada pode estragar uma festa como vinho tinto derramado no tapete, mas há uma solução fácil. Quanto mais escuro e profundo for a cor da bebida derramada, mais difícil será removê-la do tapete.

Muitos truques prometem remover manchas de vinho tinto, mas nem todos oferecem resultados satisfatórios. No entanto, há um truque genial compartilhado por Zachary Pozniak, dos Jeeves of Belgravia Dry Cleaners, em Nova York, que promete resolver o problema.

Você só precisará de água morna, vinagre branco, um ferro de passar e uma toalha limpa. Misture uma parte de vinagre com três partes de água morna e espalhe sobre a área manchada. Em seguida, coloque a toalha sobre a solução.

Processo e toque final

Zachary explica: "aqueça o ferro na configuração mais quente e passe sobre a toalha. O calor deve transferir a mancha de vinho do tapete para a toalha". Ele destaca que não é necessário vapor, apenas deixe o calor fazer o trabalho. Repita o processo conforme necessário.

Se restar alguma vermelhidão residual, Zachary sugere o uso de peróxido de hidrogênio na mancha. Ele explica que o peróxido de hidrogênio, um alvejante oxigenado, corrigirá a cor ao longo do tempo. No entanto, ele observa que esse método é eficaz principalmente para manchas à base de tanino, como café, vinho e chá.

O especialista demonstra o truque com novas toalhas até que a mancha seja removida em grande parte. Ele repete o processo algumas vezes até obter os resultados desejados. Zachary enfatiza que, embora esse seja um truque eficaz para derramamentos de vinho tinto, pode não funcionar da mesma forma para outras manchas, como ovos e sangue.

Zachary aconselha: "ácidos são ótimos para remover manchas à base de tanino, como café, vinho e chá." Ele alerta que o calor pode fixar manchas de proteínas, como ovos, sangue e molhos, pois podem ser "cozidos" em altas temperaturas.

Este truque simples e acessível oferece uma solução rápida para o drama das manchas de vinho tinto, garantindo que seus tapetes permaneçam impecáveis durante as celebrações.