Ele se apaixonou pela cunhada e destruiu o relacionamento entre as irmãs

O relacionamento entre duas irmãs está passando por momentos turbulentos depois que uma delas está acusando a outra de ter “seduzido” seu marido. Conforme o relato feito no Reddit, a história parece não ter sido bem desta forma.

A mulher, de 31 anos, conta que tem uma irmã por parte de pai que é mais velha do que ela. Elas nunca foram próximas, mas sempre se deram bem e estiveram presentes em eventos familiares.

“Minha irmã é casada com Tom, um cara legal e que acabou ficando realmente próximo do meu marido a ponto de se tornar um de seus funcionários. Eles são pais de um bebê e foi mais ou menos após o nascimento que as coisas começaram a complicar para eles”.

“Tom começou a passar tempo demais no trabalho e depois a vir direto aqui em casa para conversar e beber com meu marido. Depois de um tempo, suas visitas eram praticamente diárias e foi aí que os problemas começaram”.

Ela conta que depois de 8 meses de visitas constantes, Tom revelou que estava ligeiramente apaixonado por ela, mas que sentia vergonha por seus sentimentos e afirmou que deixaria de frequentar sua casa. Algo que ela agradeceu por também sentir a necessidade de se distanciar.

A irmã a culpou

Ela então soube que a irmã e Tom passaram a fazer terapia de casal para conseguirem acertar as coisas em seu relacionamento, mas o homem decidiu revelar para a esposa os sentimentos que nutria em relação a irmã dela.

“Minha irmã ligou gritando e me culpando por toda a situação. Ela disse que nunca mais estaria no mesmo espaço que eu por causa do que eu fiz a ela. Desde então, a cada reunião de família que eu vou, tem uma desculpa da minha irmã para não ir. Quando meu pai a questionou ela disse que não estávamos conversando por conta de algumas coisas que aconteceram”.

“Acontece que no Ano Novo isso tudo caiu sobre a minha cabeça e meu pai ligou dizendo que eu precisava ser madura e pedir desculpas a ela para podermos resolver nossas diferenças. Eu fiquei cansada de levar a culpa e disse a ele exatamente o que aconteceu”.

“Ele ficou furioso, ligou para ela e gritou com ela, ligou para meu marido e gritou com ele e agora está irritado por ninguém ter contado a verdade sobre o marido da minha irmã. Por falar, nela, ela está furiosa por eu ter contado a verdade e disse que fiz isso para estragar seu relacionamento de uma vez por todas”.

“Me sinto mal pelo que aconteceu, mas estava cansada de levar a culpa de tudo isso. Agora não sei se deveria ter ficado quieta”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu como deveria.

“Sua irmã sabe realmente tudo o que aconteceu e como aconteceu? Parece que o marido escondeu algo ou contou algo do ponto de vista dele”, comentou uma pessoa.

“Eu aposto que o marido da sua irmã afirmou para ela que você estava flertando com ele durante as visitas”, finalizou outra.