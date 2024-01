Conheça o motorista de entregas que encanta a web com selfies caninas

Jason Hardesty, um motorista de entregas baseado em Nova Orleans, Estados Unidos, encontrou uma maneira única de transformar sua rotina monótona de milhares de entregas para a maior empresa de entregas do mundo, a UPS. Cansado da solidão do trabalho, ele decidiu dar uma reviravolta divertida em seu dia a dia.

Uma ideia espontânea que virou rotina divertida

Ao explicar como tudo começou, Jason revela que a ideia surgiu por acaso. Ele pegou um cachorro aleatório para tirar uma foto e se divertir um pouco, postando-a em seu Instagram. Mal sabia ele que isso se tornaria uma parte regular e animada de sua rotina de entregas.

Fugindo da rotina monótona

Para Jason, a monotonia do trabalho de entrega era algo a ser evitado. Em um ambiente muitas vezes solitário, os cachorrinhos dos clientes se tornaram seus inesperados companheiros. Nos Estados Unidos, é comum os entregadores deixarem as mercadorias nas portas das casas, e muitas vezes, Jason era recebido pelos amigáveis cachorros dos clientes.

O início de uma tendência canina no Instagram

Jason faz amizades com todos os pets, ele não quer nem saber se eles tem cara de assustadores! Foto: Instagram/@jhardesty

A reviravolta divertida de Jason começou a ganhar destaque quando ele postou a primeira foto com um cachorrinho. Inicialmente, recebeu 100 curtidas, algo que ele considerou bastante na época. No entanto, a brincadeira se expandiu rapidamente, e agora, cada foto recebe em média 4 mil curtidas. O número de seguidores também cresceu exponencialmente, atingindo a marca impressionante de 145 mil.

Fazendo amizades com peludos por todo o caminho

Jason compartilha que a melhor parte de seu trabalho é conhecer e fazer amizade com tantos pets encantadores. Aos olhos de seus seguidores, sua conta se tornou a mais feliz do Instagram. Os encontros com os animais continuam a acontecer, e a conta de Jason não para de atrair novos seguidores.

O veredicto dos seguidores: “a conta mais feliz do Instagram”

Os seguidores de Jason não poupam elogios. Um deles afirma que esta é a conta mais feliz do Instagram, enquanto outro destaca a alegria que Jason traz tanto para as pessoas quanto para os animais. A conta tornou-se um oásis de positividade, com fotos hilárias de Jason fazendo amizade com todos os tipos de cachorrinhos, independentemente de suas aparências.

Um toque canino de alegria na rotina de entregas

Em resumo, Jason Hardesty transformou sua rotina de entregas em uma jornada divertida e peluda. Sua conta no Instagram se tornou um refúgio de alegria, conquistando seguidores com suas selfies caninas encantadoras. Enquanto entrega pacotes, Jason também entrega doses de felicidade e amizade para os pets e seus donos ao redor do mundo.

Fonte: Bored Panda