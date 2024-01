Cansada das atitudes da esposa do genro, ela decidiu dizer uma dura verdade

Uma mãe de luto se viu em uma situação complicada na qual foi forçada a revelar seus verdadeiros sentimentos a respeito da nova esposa de seu genro. Para ela, a mulher precisa entender exatamente qual o seu verdadeiro papel na família.

Sem se identificar, a mãe buscou apoio no Reddit para entender se está agindo corretamente diante da situação que se desenrolou. Ela explica que sua filha, Abby, faleceu há 7 anos, deixando três filhos com 11, 12 e 14 anos. Por conta disso, seu marido, Scott, e as crianças sempre foram muito próximos deles.

“Meu genro se casou novamente no último ano, e sua esposa, Betty, parecia ser amigável e legal. Em alguns casos ela era meio dura e direta, mas Scott lidava bem com isso até que eles se casaram e ela saiu de controle”.

“Ela começou a reclamar de não termos uma foto de seu casamento no mural de fotos que temos em nossa sala de estar com os casamentos de todos os nossos filhos. Depois reclamou dos meus netos passarem o Dia das Mães conosco e de ela e seu marido não estarem presentes”.

“Eu expliquei a ela os motivos, mas ainda assim ela disse que deveríamos ter convidado ela porque ela agora é parte da família e que também é parte dos nossos ‘filhos’. Quando a questionei sobre isso, ela disse que era óbvio que ela seria como uma filha para nós agora que ela era a figura materna dos nossos netos. Falei isso para meu genro e ele ficou envergonhado e disse que falaria com ela sobre isso”.

As coisas pioraram ainda mais

A mulher conta então que a esposa de seu genro passou a criticá-los sempre que faziam alguma publicação ou que tinham alguma atitude e mencionavam Scott, mas os dois acontecimentos que fizeram tudo explodir foram justamente o aniversário de seu neto mais velho e o Natal.

“Meu neto de 14 anos queria uma foto somente com o lado materno da família. Betty tentou se enfiar na foto e Scott a tirou de lá com ela protestando que era parte da família agora. Ela disse que estava se sentindo desrespeitada e diminuída”.

“Depois, no Natal, ela reclamou por termos dado um presente em conjunto para ela e para nosso genro. Ela fez um discurso sobre como está cansada de sempre colocarmos nossa filha morta a frente dela. Isso me fez perder a paciência”.

“Eu disse a ela que ela nunca ocuparia o lugar da minha filha e que o fato dela pensar nisso era absurdo. Ela me disse que meus netos a chamam de mãe e que nós teríamos que aceitar isso, mas eu rebati dizendo que eles sempre a chamam de Betty. Ela nos culpou por isso e disse que os meninos deveriam chamá-la de mãe e que se não fazem isso é por culpa nossa. Eu contei para meu genro detalhes de tudo o que aconteceu e ele deixou as crianças com a gente enquanto tentava conversar com ela”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente diante da atitude da esposa de seu genro.

“Vocês são pais da mãe de seus netos e sogros do pai deles. Ela é a madrasta deles e nunca será a mãe”, comentou uma pessoa.

“É ruim demais o fato dela tentar roubar o posto de mãe dos filhos de sua filha, agora tentar pegar o lugar dela como sua filha já é loucura”, finalizou outra.