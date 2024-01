Youtubers capturam luz a 10 trilhões de fps em experimento surpreendente

Youtubers do canal The Slow Mo Guys, conhecidos por suas experiências em câmera lenta, colaboraram com a Caltech para registrar a velocidade da luz em um experimento revolucionário. Utilizando um equipamento especializado, a filmagem atingiu incríveis 10 trilhões de quadros por segundo, uma conquista 20 milhões de vezes mais rápida do que suas produções anteriores, diz o Mega Curioso.

Picosegundos

O experimento, assistido por Peng Wang, cientista óptico da Caltech, permitiu visualizar a luz atravessando uma garrafa em apenas 2 mil picosegundos. Para contextualizar, 1 picosegundo é a trilionésima parte de 1 segundo. A velocidade da luz, cerca de 300 mil quilômetros por segundo, exigiu adaptações para a filmagem, resultando em uma visão constante da garrafa "acesa".

A técnica por trás da magia

Durante a filmagem, a garrafa foi fotografada e sobreposta para criar uma referência, possibilitando uma melhor compreensão do movimento. O processo de pós-produção, que levou oito horas, revelou uma visão espetacular da trajetória da luz. O canal The Slow Mo Guys não para de surpreender, explorando limites da tecnologia em câmera lenta.

Os youtubers não se limitaram à garrafa. Em outro teste, registraram a luz de frente, passando um feixe de laser entre dois bonecos, a 500 bilhões de quadros por segundo. The Slow Mo Guys continuam a desafiar os padrões, acumulando meio milhão de equipamentos diferentes ao longo de suas experiências.

Assista ao vídeo completo da experiência no canal para uma jornada fascinante pelo universo da velocidade da luz. A dupla de apresentadores, Gav e Dan, eleva mais uma vez o patamar das produções em câmera lenta, proporcionando aos espectadores uma visão única e extraordinária.