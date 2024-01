Vídeo publicado no TikTok pode colocar um relacionamento em crise

O Tiktok é uma rede social que vem ganhando cada vez mais popularidade e relevância ao longo dos últimos anos. Repleto de tendências de vídeos de desafios, muitas vezes os registros publicados pelos usuários acabam viralizando na internet. Com medo de acabar se tornando viral, e motivo de piada, um rapaz contou no Reddit como uma publicação do TikTok colocou seu relacionamento em risco.

Sem se identificar, o jovem de 20 anos revela que passeava com a namorada, de 21 anos, quando se envolveu em uma situação inusitada.

“Vi um pequeno pássaro e pensei que era uma imagem bonitinha. Na mesma hora peguei meu celular para fotografar a cena e estava dizendo para minha namorada o quão fofo eu achei”.

“Ela também estava gravando, mas ela estava me gravando enquanto eu fotografava o pássaro e dizia a ela que o animal era bonitinho”, conta o rapaz.

Ele foi parar no TikTok

O jovem revela que logo percebeu que a companheira havia publicado o registro em seu perfil do TikTok, na legenda, ele revela que a namorada escreveu: “Nova atitude esquisita desbloqueada”.

“Eu vi a publicação que ela fez e fiquei bravo com ela. Eu não gosto de ser motivo de piada ou de ser tratado como piada. Ela me disse para relaxar porque isso não passava de uma trend do TikTok”.

“Ainda assim, pedi a ela para deletar o vídeo, mas ela não fez isso na mesma hora. Eu fiquei bravo novamente e ela finalmente deletou a publicação, mas logo em seguida me chamando de estraga prazeres e passou a me ignorar. Eu errei ao pedir a ela para deletar o vídeo?”, questiona o jovem.

Leia também: Adolescente é vítima de estupro coletivo no metaverso; entenda o caso

Para os usuários do Reddit, ele agiu conforme seus direitos uma vez que o vídeo usava sua imagem.

“Você viu o passarinho, registou o momento e sua namorada fez um vídeo tirando sarro de você por causa disso. Depois ela ainda criticou seus sentimentos após te fazer se sentir mal com isso. Não foi errado da sua parte”, comentou uma pessoa.

“Você precisa estabelecer limites claros para brincadeiras e publicações”, sugeriu outra.