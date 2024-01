Vídeo: policiais salvam cachorrinho que morreria afogado em uma represa

Uma situação heróica ocorreu no Chile, depois Carabineros (policiais) ajudaram um cachorrinho que lutava pela vida em uma represa.

Os policiais decidiram realizar tudo com profissionalismo e por isso levaram uma corda e todos os equipamentos necessários para que o resgate do cão fosse um sucesso.

Desta forma, o suboficial Gabriel Peña e o cabo Darío Avendaño, da delegacia de Quintay, em Casablanca, conseguiram resgatar o cachorrinho, que estava visivelmente assustado na água.

Em um vídeo que foi compartilhado nas mesmas redes sociais dos Carabineros, é possível apreciar o resgate, após vários minutos de trabalho, conseguindo tirar o cachorro da água e depois levá-lo para uma unidade policial onde lhe deram abrigo e comida, conforme também informou o Teletrece.

A história do cachorrinho conseguiu comover os policiais, que acabaram deixando-o no posto e decidiram adotá-lo como parte da família dos Carabineros.

Por enquanto, não se sabe o nome com o qual foi batizado, mas soube-se que ele ficará morando com seus resgatadores, que estão felizes com a façanha alcançada.

Até o momento, o vídeo do emocionante resgate está se tornando viral nas redes sociais, onde tem recebido todo tipo de elogios e aplausos pela ação heróica.