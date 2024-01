Truque de limpeza barato deixa assadeira sem gordura

Se as assadeiras do seu forno estão acumulando gordura teimosa, um truque incrivelmente simples e barato, pode ser a solução que você precisa. Descubra como tornar a limpeza das assadeiras do forno uma tarefa fácil e eficaz.

Assadeiras sem gordura

As assadeiras do forno são propensas a acumular gordura, tornando-se uma tarefa desafiadora mantê-las limpas. No entanto, a criadora de conteúdo @tanyahomeinspo compartilhou um hack econômico no TikTok que está rapidamente impressionando os usuários das redes sociais. Este método simples envolve o uso de cubos de detergente congelado para fazer a gordura "deslizar", sem a necessidade de produtos químicos corrosivos encontrados em muitos produtos de limpeza de forno.

Detergente e cubos de gelo

O truque de Tanya é fácil de seguir: congele um pouco de detergente em uma assadeira de cubos de gelo e, em seguida, use os cubos de sabão congelados para esfregar a gordura acumulada. O processo é realizado sobre a pia, preenchida com água e sabão, tornando a limpeza ainda mais eficiente.

Segundo Tanya, os cubos de detergente congelados podem derreter no processo devido ao calor das mãos, adquirindo uma consistência "pastosa" durante o uso.

O vídeo de Tanya conquistou quase 20.000 curtidas e centenas de comentários nas redes sociais. Os espectadores expressaram sua surpresa e admiração pelo truque, chamando-o de "mudança de vida" e "genial". Tanya, conhecida por sua abordagem descontraída, respondeu com bom humor a um comentário sobre cubos de gelo coloridos na bebida, afirmando: "Não serei responsabilizada".

O detergente para a louça necessário para esse truque está disponível em diversas lojas físicas e online. Opções acessíveis incluem marcas próprias de supermercados.

Experimente este método econômico para manter suas assadeiras de forno livres de gordura, transformando uma tarefa desafiadora em algo simples e eficiente.