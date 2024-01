Término de relacionamento leva mulher a ser excluída do casamento de sua amiga

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit depois de ser ver em uma situação inusitada envolvendo a casamento de uma de suas amigas mais próximas. Segundo ela, a atitude da amiga foi chocante e a deixou profundamente magoada.

Sem se identificar, a jovem explica que a amiga deve se casar em maio e que ela seria uma das madrinhas do casamento, mas o término de seu relacionamento com um dos padrinhos acabou complicando as coisas.

“Nós namoramos sério por 5 ano e nos separamos de forma amigável por conta de algumas complicações envolvendo meu trabalho. Na época tivemos que lutar contra a distância e acabamos perdendo a batalha”.

“Nunca brigamos durante todo o relacionamento e o rompimento foi tranquilo. Como temos o mesmo círculo de amigos, e um cachorro que criamos juntos, acabamos interagindo sempre e de forma amigável”, revela a mulher.

“Somente em novembro que passamos por um momento tenso, envolvendo algumas discussões e sentimentos reprimidos que surgiram. Ele revelou ter ficado magoado com minha ida para outro lugar mesmo sem nunca ter me pedido para ficar. No final, nos entendemos”.

Ela ficou surpresa com a decisão da noiva

Diante da situação, a jovem conta que em momento algum a noiva se envolveu nessa situação, mesmo quando foi procurada para conversar sobre o assunto. Para tal, ela recebeu o apoio de outras amigas que são companheiras de amigos do seu ex.

“Acontece que ao invés de falar comigo, minha amiga me excluiu completamente de seu casamento. Finalizou sua mensagem com um ‘Eu te amo, você é uma das minhas amigas mais próximas, mas preciso pensar em mim e no meu casamento agora’”.

“Estou tentando entender por que ela é uma pessoa ansiosa, mas não consigo deixar de estar magoada com toda essa situação. Apesar de me tirar do casamento, ela me quer na despedida de solteira e no chá de panelas, mas não estou certa sobre isso”.

Para os usuários do Reddit, a postura da amiga deixa clara a forma como ela não dá valor a amizade entre as duas.

“É uma situação complicada e parece que você é a única lidando com isso como adulta”, comentou uma pessoa.

“Sua ‘amiga’ tomou a decisão de te tirar do casamento, mas você ainda se sente na obrigação de dar um presente a ela e participar dessas atividades? Ela claramente não valoriza a sua amizade”, finalizou outra.