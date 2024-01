Socorristas se deparam com criatura marrom se abraçando na estrada e decidem ajudar (Reprodução/GoEco)

Um animal foi encontrado na beira de uma estrada enquanto abraçava a si mesmo e chamou a atenção de um funcionário do ministério local. De acordo com o portal The Dodo, o oficial reconheceu a criatura e se deu conta de sua necessidade de estar em bando na floresta e não sentado naquele lugar.

Enquanto estava na estrada sendo observado pelo funcionário do ministério local, o macaco não demonstrou nenhuma reação defensiva. Aparentemente, já estava acostumado com a presença de humanos. Sendo assim, seu resgate não foi nada complicado, permitindo sua retirada facilitada por meio das autoridades de segurança.

A criatura era um jovem macaco bugio, que intrigou o funcionário. Ele desconfiou da possibilidade de terem jogado o animal na beira da estrada. A fim de auxiliar, ele trabalhou em conjunto com o grupo de resgate voluntário GoEco para o resgate do macaco, encaminhado para o Amazon Shelter posteriormente.

Quadro médico e recuperação

Assim que o animal chegou ao abrigo, passou por uma série de exames. O macaco foi encaminhado à enfermaria e cuidado pela equipe de veterinários do local. A fim de verificar o estado de seu sangue, o animal se prepara para seguir se recuperando ao lado de outros macacos. Posteriormente, em seu estado 100%, poderá retornar à natureza.

“Ele está bem”, disse Jonathan Gilben, cofundador e diretor da GoEco, ao The Dodo. “Ele precisa passar algum tempo fazendo exames de saúde antes de agrupá-lo com outros jovens bugi

os de sua idade. Assim que o grupo se unir e [atingir] a maturidade, iremos libertá-los numa reserva florestal selvagem e protegida.”

Felizmente o macaco se deparou com bons samaritanos, a fim de tirá-lo daquela situação. Com o tempo, sua recuperação bem-sucedida possibilitará sua volta imediata à floresta.