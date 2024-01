Será filho do Batman? Protegem filhote de morcego ferido no Parque El Capitán, em San Pedro.

Vizinhos de San Pedro relataram a presença de um filhote de morcego aparentemente ferido no Parque El Capitán e chamaram a Proteção Civil, que assumiu a responsabilidade do mamífero, colocando-o sob custódia.

Quando membros da corporação chegaram ao local, o filhote mal tinha mobilidade devido ao frio registrado durante a noite de quarta-feira.

Um componente de PC protegeu o morcego em uma caixa de papelão na qual fez furos previamente para que o animal pudesse respirar.

Presume-se que o filhote se separou da colônia e, de alguma forma, acabou se ferindo, o que o impossibilitava de voar.

Por ser criaturas com as quais há pouco contato, não existe um protocolo para sua proteção, então a equipe do Parque e Vida Silvestre de Nuevo León terá que cuidar dele.

Apesar de os morcegos serem criaturas pacíficas e tímidas, é importante lembrar que eles são portadores do vírus da raiva, por isso não é recomendável se aproximar deles em caso de avistamento.

Pessoas e animais de estimação devem se manter afastados desses mamíferos para evitar qualquer risco.

Há mais de 25 anos, informou o Ministério da Saúde, não tem havido nenhum caso de raiva em humanos.