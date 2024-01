Quantas vezes o Sol já deu a volta na Via Láctea?

A movimentação celeste é fascinante, e além das órbitas diárias e anuais, a Terra participa de uma dança cósmica ao redor da Via Láctea. No epicentro galáctico, o enigmático Sagitário A* observa nosso Sistema Solar em sua jornada. Mas, quantas vezes o Sol já realizou esse intrigante circuito cósmico? Diz o Mega Curioso.

Velocidade cósmica do Sistema

Atualmente, nosso Sistema Solar viaja a 720 mil km/h pela Via Láctea, uma velocidade notável, mas insignificante em comparação com estrelas de hipervelocidade, galopando a 8,2 milhões de km/h. A despeito disso, o Sol leva cerca de 230 milhões de anos para completar uma órbita ao redor do Sag A*, equivalendo a 750 vezes a existência humana.

A complexidade surge ao considerarmos que o Sistema Solar não permaneceu estático. Em sua juventude, provavelmente residia muito mais próximo do centro galáctico, distanciando-se ao longo dos milhões de anos devido à migração radial.

Há 16,3 mil anos-luz do centro quando surgiu, o Sol agora está a 26,1 mil anos-luz de distância. O cálculo inicial de 20 órbitas é desafiado, pois o movimento radial afeta a trajetória solar. No início, quando a Via Láctea era um lar mais acolhedor, estima-se que o Sol levava 125 milhões de anos para dar uma volta completa.

O futuro da dança cósmica

Hoje, o Sistema Solar parece estabilizado em sua órbita, mas a possibilidade de mais distanciamento ao longo de milhões de anos não é descartada. Os cientistas buscam compreender a velocidade precisa da migração radial para determinar com precisão quantas vezes o Sol completou sua dança cósmica. Enquanto o Sol celebra mais um aniversário, sua história de viagens interestelares continua a intrigar, sugerindo que essa jornada cósmica está longe de seu último passo.