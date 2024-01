Noiva decide excluir a cunhada grávida de seu casamento e afirma ter bons motivos

Preocupada com o andamento dos preparativos de seu casamento, uma noiva buscou por apoio no Reddit depois de decidir excluir completamente sua cunhada das festividades. Para ela, a esposa do irmão de seu noivo agiu de forma premeditada para garantir que esteja chamando atenção no dia de seu casamento.

Sem se identificar, a noiva conta que desde o pedido de casamento está planejando em detalhes o seu grande dia. No Natal, enquanto a família toda estava reunida, ela decidiu discutir alguns planos com os familiares de seu noivo, mas foi surpreendida por um anúncio feito por sua cunhada.

“Minha cunhada e o marido anunciaram que estão tentando ter seu primeiro bebê e que esperam que o filho nasça em setembro. Meu casamento é em agosto. Isso veio um mês depois da prima do meu noivo anunciar que está grávida de seu primeiro bebê e do melhor amigo dele também revelar que será pai”.

“Eu conversei com meu marido sobre a possibilidade de excluir minha cunhada da celebração porque não quero uma pessoa grávida de 9 meses ao meu lado no altar. É o meu casamento, sou eu que estou ali casando”.

Ela ficou inconformada

A noiva ainda conta que a cunhada revelou sua verdadeira intenção ao engravidar agora. Segundo ela, a mulher pretende pedir demissão do trabalho assim que o filho nascer, desta forma, como ela é professora, poderia fazer isso ao término do ano letivo.

“Meu marido acha que não devemos excluir nossa cunhada porque seu melhor amigo e sua prima não vão ao casamento por conta de estarem com bebês recém-nascidos ou perto da hora do parto”.

“Eu sonhei com esse dia a vida toda e não quero que o foco do meu casamento seja direcionado para outra pessoa. Além disso, a entrega do vestido de madrinha dela seria comprometida por conta das alterações constantes por causa da barriga da gravidez”.

“Estou completamente feliz e animada por todos eles estarem esperando seu primeiro bebê, mas sinto que isso vai tirar o brilho do meu dia especial já que, ao todo, serão 4 pessoas grávidas na época do casamento”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está completamente errada ao tomar essa atitude.

“Sua cunhada nem grávida está! Ela apenas está tentando engravidar, o que pode levar meses para algumas mulheres”, comentou uma pessoa.

“Você realmente é tão insegura que acha que uma pessoa grávida vai tirar a atenção da noiva durante o casamento?”, finalizou outra.