Mulher critica sua melhor amiga ao saber como ela gastou a herança deixada pelo pai

Um caso compartilhado no Reddit está mexendo com os ânimos dos usuários da plataforma. A mulher, responsável por compartilhar o ocorrido, está sendo completamente criticada após revelar sua verdadeira opinião sobre como a amiga utilizou a herança recebida após a morte do pai.

Sem se identificar, a mulher conta que teve a ajuda do marido para escrever o relato. Na ocasião, ela ainda revelou não estar certa sobre ter exagerado ao revelar sua opinião para a amiga.

Ela começa explicando que é amiga da mulher há 17 anos e que sempre soube a respeito da infância difícil pela qual ela passou.

“Minha amiga quase não ia a escola porque seu pai era dependente de drogas e tinha diversos outros problemas. Não sei como isso passou pelo sistema, mas ela só foi estudar no colegial e já era praticamente causa perdida por conta do pouco estudo”.

“Quando ela tinha 23 anos seu pai morreu e ela acabou recebendo uma boa quantia em dinheiro, uma vez que estava com o valor em mãos ela decidiu voltar a estudar e acho que ela gostou tanto disso que acabou fazendo diversas graduações”, revela.

Ela decidiu compartilhar sua opinião

A mulher então explica que decidiu ficar quieta diante da situação por acreditar que a amiga desperdiçou toda a herança para obter diversas formações, algo que ela considera como “besta e desnecessário”.

No entanto, o grande fator para ela formar sua opinião foi o fato de que seu marido, que é engenheiro, recebe uma quantia maior de dinheiro do que a amiga com todas as suas formações.

“Nós fomos visitá-la e ela mencionou que gostaria de estudar história e que talvez começaria a fazer aulas online sobre o assunto apenas por diversão. Eu comecei a rir e perguntei se alguma coisa de sua herança havia restado. Ela disse que isso não era da minha conta e eu acabei admitindo que acha ridículo o que ela fez com o dinheiro, ela deveria ter comprado uma boa casa ao invés de queimar tudo com formações que nem mesmo usa”.

Leia também: Adolescente é vítima de estupro coletivo no metaverso; entenda o caso

“Ela me disse que todas suas formações têm um propósito e que ela ama aprender e estudar principalmente por ter sido privada disso durante a infância. Ela me disse que não tem que se explicar para alguém que não cresceu na mesma situação”.

Incerta sobre pedir desculpas para a amiga ou exigir que ela se desculpe, a mulher pediu pela opinião dos usuários da plataforma, e eles foram rápidos em criticá-la.

“Você parece estar morrendo de ciúme da sua amiga. Me pergunto se toda essa inveja veio do fato de você não ter feito uma faculdade. Você diz que seu marido ganha mais dinheiro que ela, e você, o que faz?”, criticou uma pessoa.

“Fico impressionado com o fato de você não se orgulhar de como sua amiga conseguiu dar a volta por cima depois de ter uma vida tão complicada”, comentou outra.