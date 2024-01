Morador de Guarapari esbanja energia inesgotável dos 104 Anos

Seu Onoir de Souza e Silva, nascido em 1919, não mostra sinais de desacelerar aos 104 anos. Sua vitalidade é tão impressionante que até sua filha mais velha tem dificuldade em acompanhá-lo, especialmente quando ele decide escalar árvores. Este agricultor aposentado, originalmente de São José do Calçado, surpreende a todos em Guarapari, no Sul do Espírito Santo, onde reside atualmente.

Brincando com as gerações: amor pelos netos e bisnetos

Mesmo ultrapassando o centenário, Seu Onoir não perde sua paixão por atividades joviais. Sua rotina inclui acordar cedo, jogar bola e mostrar suas habilidades embaixadinhas. Não é incomum vê-lo esperando ansiosamente pelas crianças da vizinhança voltarem da escola para se juntar a elas em brincadeiras na rua. O vídeo compartilhado nesta curiosa história captura esses momentos cheios de vida.

A travessura nas alturas: escalando árvores para colher frutas

Enquanto cuida do quintal, Onoir não é avesso a algumas travessuras, principalmente quando se trata de colher frutas. Sua filha Maria do Carmo revela que ele já subiu nas árvores inúmeras vezes para pegar jambo, jabuticaba, manga e outras delícias. No entanto, ela impôs uma condição: se ele subir novamente, terá que morar com ela. Desde então, ele se absteve da prática, preferindo ficar em seu lar em Guarapari.

O segredo da longevidade: rotina matinal e alimentação balanceada

Seu Onoir aos 104 anos/ reprodução

Questionado sobre o segredo de sua longevidade, Seu Onoir, que anteriormente trabalhava como agricultor, revelou dois elementos-chave. Ele inicia cada dia às 4h da manhã, dedicando-se a atividades como catar folhas no quintal. Além disso, destaca a importância de uma boa alimentação. “Não deixo passar nada”, enfatiza o aposentado. Seu compromisso com uma rotina matinal ativa e hábitos alimentares saudáveis são atribuídos como fundamentais para sua vitalidade aos 104 anos.

A inspiradora jornada de Seu Onoir

A história de Seu Onoir de Souza e Silva é uma fonte de inspiração, desafiando as expectativas relacionadas à idade avançada. Seu entusiasmo pela vida, amor pela família e a disposição para se envolver em atividades físicas demonstram que a idade é apenas um número. Este homem centenário continua a deixar uma marca indelével em Guarapari, compartilhando não apenas suas histórias, mas também a lição valiosa de viver plenamente, independentemente da idade.

Fonte: A Gazeta Espírito Santo