Hack surpreendente impede que água fervente transborde

Muitos já experimentaram a frustração de água fervente transbordando no fogão, mas agora, um truque simples compartilhado no TikTok está deixando as pessoas "perplexas". Descubra como evitar o derramamento com um item doméstico comum.

Evite bagunça na cozinha

Ferver água pode ser uma tarefa delicada, com o risco de transbordamento sempre presente. No entanto, um criador de conteúdo do TikTok, conhecido como @lifehack, revelou um método simples para evitar esse problema comum. O vídeo viral mostra uma panela prestes a transbordar até que um simples cubo de gelo é adicionado, surpreendendo os espectadores com sua eficácia.

People 'mind-blown' over unexpected hack to stop boiling water spilling over https://t.co/jTy8Gfwl5M — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) December 29, 2023

O criador, especialista em truques simples, compartilha dicas úteis para tornar a vida mais fácil. O último vídeo demonstra a adição de um cubo de gelo à água fervente, resultando em uma diminuição imediata da fervura. A reação inusitada gerou comentários de pessoas surpresas com a simplicidade e eficácia do método.

O segredo do truque

Quando o cubo de gelo é introduzido, ocorre uma mudança repentina de temperatura. Especialistas explicam que isso retarda o processo de fervura, pois leva tempo para que o calor do queimador aqueça a água de volta à fervura. A adição do cubo de gelo atua como um repelente de água nas bolhas instáveis, desestabilizando-as e interrompendo o transbordamento.

Aqueles que experimentaram o truque expressaram sua surpresa nos comentários. Alguém compartilhou: "Incrível. Não acreditei, então tive que tentar sozinho". Outra pessoa sugeriu uma alternativa, mencionando: "Você também pode colocar uma colher de pau em cima da panela e ela não transbordará."