Ex-pastor com 23 filhos e duas esposas está em busca da terceira: “A monogamia não serve para mim”

Thom Miller tem 68 anos, 23 filhos, enteadas e duas esposas. Mas ele não quer parar por aí. Ao menos no que diz respeito às esposas, já que o ex-pastor está em busca de uma terceira. Segundo o americano, a sua vontade de ter mais uma mulher é acompanha do consentimento das atuais.

De acordo com matéria do ‘The Sun’, Reba Miller, uma das esposas, tinha apenas 19 anos quando entrou para a família, se casando de forma não oficial com Thom, num romance conturbado para ambos e para a quarta e atual esposa de Thom, Belinda, de 51 anos.

Reba e Miller se conheceram quando ela era adolescente e estudava na oitava série.

“Eu estava na fila para comprar comida. À medida que fui crescendo, nos separamos. Eu me mudei para Ashland, ele se mudou para a Flórida e quando voltamos a ter contato foi um pouco diferente. Era como se eu fosse uma mulher para ele e ele um homem para mim”, disse a moradora de Ohio, Estados Unidos, que atualmente está com 27 anos.

Contudo, antes de iniciar o relacionamento, a mulher mais jovem pediu permissão para Belinda, que deu sua bênção. Os dois então se casaram espiritualmente após dois meses de namoro, enquanto Reba e Belinda de tratam como ‘esposas irmãs’.

“Ele me tratou como se eu fosse uma adulta e não como uma criança e, não sei, parecia certo”, declarou a segunda esposa, que teve sua primeira relação sexual com o homem.

“Mãe” e “mamãe”

Ao todo Thom e Reba tem 4 filhos: Catherine Angelina, é a mais velha, nascida em 2016, desde quando o casal está junto. Além da menina de 7 anos eles também tiveram Kay, de 6, Abrianna Lynn,de 4, e Luca Andrew, de 2.

As crianças tratam Reba como “mamãe” e Belinda, que tem outros sete filhos biológicos, como “mãe”. As duas ficam em casa em tempo integral cuidando de todas elas.

Reba explica que, antes de Thom, não entendia a poligamia.

“Nunca foi algo que passou pela minha cabeça, então comecei a conversar com Thom sobre isso, ele estava me explicando mais e foi tipo, ‘Oh, OK, isso parece interessante. Isso é diferente’. E eu conversei com Belinda sobre isso também e ela disse, ‘Eu me encaixo’ e todos nós nos demos bem. Foi assim.”

Porém, no início as coisas foram mais difíceis para esposa mais velha, que se preocupou com o fato de Reba Miller ser muito jovem e ter conhecido seu marido com apenas 7 anos. Mas ela disse que a decisão foi correta para que eles tivessem a “experiência da vida”.

Esposas se alternam durante as noites

O trisal explica que as esposas se alternam para passar a noite com Thom. Cada uma delas passa três noites com eles em sua suíte mastes, e as outras três noites elas ficam no próprio quarto.

“Não preciso descansar. Não sou um velho”, cometa Miller, que diz ter uma família comum.

“Estamos apaixonados, e vivemos de forma diferente. Em amo as duas, e elas me amam. A monogamia não serve para mim, e não serve para muitos homens”, diz o ex-pastor, que acrescenta que a vinda de uma terceira esposa já foi conversada em casa. Para as esposas atuais, a chegada de uma terceira mulher ajudaria nas tarefas domésticas.

