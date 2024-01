Decepcionada com seus presentes, jovem conversa com a família e piora a situação

Os presentes de Natal vêm se tornando assunto principalmente por serem motivo de diversas discussões no ambiente familiar. Infelizmente, uma jovem decidiu revelar no Reddit como foi acusada de destruir o Natal da família ao reclamar dos presentes recebidos. Ela realmente tinha motivos para fazer isso.

Sem se identificar, a jovem de 21 anos conta que é a mais nova de 6 filhos, sendo que seus irmãos têm entre 29 e 37 anos. Sua família tem a tradição de fazer algumas pegadinhas envolvendo os presentes de aniversário e Natal, mas em algumas ocasiões isso acaba passando dos limites.

“Sempre é 1 ou 2 presentes, mas neste ano eu recebi todos os presentes como forma de ‘brincadeira’. Desembrulhei um MacBook do meu irmão, mas era apenas a caixa com chocolate dentro, eu não como chocolate. O MacBook foi entregue para minha outra irmã dentro de uma mochila. O outro presente era um livro, mas na verdade era um dicionário com a capa do livro colada nele”.

“Isso aconteceu com cada um dos meus presentes, incluindo até mesmo cartões presentes sem saldo ou já utilizados. Ao todo foram 12 presentes de brincadeira para mim enquanto todos receberam presentes que realmente queriam”.

“No jantar todos comemoraram os presentes recebidos e quando meu pai questionou o motivo de eu não falar nada todos riram e disseram que não era nada demais, porque todo mundo recebeu algo de brincadeira. Bem, eu disse a ela que todos também receberam presentes de verdade e novamente fui acusada de estar exagerando”.

Ela ficou realmente magoada

Diante da situação, a jovem conta que pediu ao namorado para ir embora e juntos eles foram passar o restante do dia de Natal na casa dos pais dele. Ela conta que seus pais tentaram impedi-la de ir, mas ela seguiu.

“Quando chegamos, tinha várias ligações e mensagens de todos me chamando de ingrata e insensível por ter estragado o Natal e deixado meus pais magoados”.

“No dia seguinte troquei presentes com a família do meu namorado e recebi o livro que eu queria, depois publiquei no instagram e em pouco tempo minha irmã compartilhou no grupo da família. Eles disseram que eu devo me desculpar com todos pois fiz minha mãe passar o ano novo triste”.

“Não acho que errei em ficar chateada e ir embora, mas depois de ler as mensagens e ficar pensando nisso estou começando a pensar se realmente agi certo”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela fez o que deveria ter feito.

“Não peça desculpas para sua família, eles agiram errado enquanto você não fez nada de errado”, comentou uma pessoa.

“Se sua mãe está magoada é culpa das próprias ações dela que te levaram a se sentir dessa forma”, finalizou outra.