Coração novo, vida nova: jovem de 15 anos ganha ventrículo artificial e uma nova vida

O menino nasceu com apenas metade do coração, mas com o ventrículo artificial ganhou uma nova vida. Foto: Arquivo pessoal e TV Globo

O relato inspirador de Alexander Martinez, um adolescente de 15 anos, destaca sua jornada desde o nascimento desafiador até se tornar o primeiro caso de sucesso na América Latina ao receber um ventrículo artificial. Nascido com apenas um ventrículo funcional, o jovem enfrentou três cirurgias ao longo da vida para manter-se vivo.

A escolha difícil: entre o risco e o conforto para Alexander

Diante de uma condição crítica, Alexander enfrentou a difícil escolha entre a inatividade e o conforto ou submeter-se a um procedimento de alto risco. Com a ausência de uma artéria pulmonar, um transplante não era viável. A equipe médica decidiu moldar um órgão em impressora 3D, utilizando tecnologia avançada para estudar a melhor posição para o ventrículo artificial.

LEIA TAMBÉM: “Não gostei”: jovem reclama com seu namorado por comprar um presente “pirata” e é destruída nas redes sociais

Desafios além do coração: a batalha judicial pela vida

O ventrículo artificial foi estudo com calma até que os profissionais tivessem a certeza de onde instalar o objeto. Foto: TV Globo

Além das barreiras médicas, a família de Alexander teve que superar obstáculos burocráticos, incluindo a luta contra o convênio médico, já que o SUS não cobre o procedimento. A vitória veio através da Justiça, com a autorização para o uso do dispositivo importado. O pai do garoto compartilha como a solidariedade de um advogado mudou o destino de seu filho.

LEIA TAMBÉM: Conheça a família de Rondonópolis que cuida com amor e dedicação de cão com Alzheimer

Triunfo e renascimento: a alta e a celebração

A emocionante conclusão da saga de Alexander ocorreu em dezembro, quando ele recebeu alta. A família, em colaboração com a equipe médica, preparou uma festa de boas-vindas, reestruturando a casa para acomodar a nova fase da vida do jovem. Com uma camisa autografada pelo São Paulo Futebol Clube, Alexander agora vislumbra uma vida normal, repleta de possibilidades antes consideradas inalcançáveis.

Fonte: G1