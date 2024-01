Competição de cocô viraliza e amigos são trend com desafio

Uma nova tendência inusitada está agitando as redes sociais, chamada de "contabilidade de cocô". Quatro amigos decidiram competir para ver quem conseguiria ir mais vezes ao banheiro em um mês, compartilhando fotos "no trono" em um grupo do WhatsApp. O campeão registrou impressionantes 78 episódios em 30 dias, seguido por 72, 32 e 27 vezes para os demais competidores.

Sinal de problema de saúde?

A viralização desse desafio levanta a questão: existe uma quantidade "ideal" de idas ao banheiro? A gastroenterologista Thicianie Fauve, do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, esclarece que não há uma regra fixa. O padrão considerado "normal" pode variar de uma ida a cada três dias até três vezes ao dia.

Segundo Fauve, ultrapassar três idas diárias ou passar dias sem ir ao banheiro merece investigação. Esses extremos podem indicar problemas como inflamação intestinal, intolerância ou alergia alimentar. Em ambos os casos, é essencial descartar causas orgânicas.

O que o cocô revela?

A qualidade e quantidade do cocô estão diretamente ligadas à alimentação. Consumir alimentos naturais e ricos em fibras favorece o funcionamento intestinal. O endoscopista bariátrico Sérgio Alexandre Barrichello Júnior destaca a influência da dieta, explicando que uma alimentação composta por carne vermelha e alimentos que se putrefazem pode prejudicar o intestino.

Além da quantidade, as fezes também fornecem sinais sobre a saúde. A Escala de Bristol avalia fatores como formato, umidade e cor das fezes. Problemas de saúde podem ser indicados pela cor, sendo esbranquiçadas relacionadas à vesicular biliar, muito pretas a sangramento, e esverdeadas a possíveis parasitoses ou alergias, dependendo da idade.

Portanto, além de ser uma tendência curiosa, a "contabilidade de cocô" levanta a importância de observar os sinais do corpo, especialmente por meio das fezes, para manter a saúde gastrointestinal em dia.