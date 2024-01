Cinco dicas essenciais para juntar milhas em 2024

O final do ano é o momento ideal para começar a planejar suas futuras aventuras. Para viabilizar seus sonhos de viajar, acumular milhas é uma alternativa inteligente. Neste guia, apresentamos cinco dicas essenciais para tornar o processo de juntar milhas mais eficiente e até divertido.

Confira as dicas

5 dicas para começar a juntar milhas para viajar em 2024 https://t.co/W0flZwfn1J via @MegaCurioso — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) December 29, 2023

Inicie com um destino em mente

Antes de começar a acumular milhas, tenha claro para onde deseja viajar. Ter um destino ou possíveis destinos em mente ajuda a avaliar as melhores estratégias para acumular pontos. Escolha programas de fidelidade e cartões de crédito alinhados com seu objetivo.

Conheça os melhores programas de milhas

Concentrar seus pontos em um único programa é mais vantajoso. Escolha um cartão de crédito que recompense com pontos que podem ser convertidos em milhas. Principais programas no Brasil incluem Latam Pass, Smiles e TudoAzul. Avalie as regras de cada programa, verificando promoções e benefícios.

Maximize seus gastos no cartão de crédito

Planeje grandes compras durante o período de conversão de pontos. Pagar no crédito, seja o seguro do carro ou eletrodomésticos, pode ser estratégico. Dividir contas coletivas entre amigos é uma prática simples para impulsionar seus pontos.

Explore parcerias com lojas

Muitos programas de milhagem têm parcerias com lojas específicas. Ao comprar em estabelecimentos parceiros, você pode obter benefícios adicionais, como maior pontuação por real gasto. Certifique-se de não comprometer sua economia ao buscar pontos extras.

Viaje utilizando suas milhas

Após acumular milhas, utilize-as para comprar suas passagens. Além de economizar, muitas companhias aéreas estão comprometidas em reduzir os valores das passagens no próximo ano. Aproveite essa oportunidade para realizar seus sonhos de viagem.

Com essas dicas em mente, você pode transformar o processo de acumular milhas em uma jornada emocionante rumo às suas próximas férias. Lembre-se sempre de gastar dentro de suas possibilidades financeiras, tornando suas viagens ainda mais prazerosas.