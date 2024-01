‘Cibersequestro’ faz estudante de intercâmbio se isolar em parque dos EUA

Um aluno de intercâmbio vítima de “cibersequestro” foi encontrado vivo em um bosque de Utah, nos Estados Unidos. O jovem, de origem chinesa, tem 17 anos e está no país para estudar.

Conforme informações do O Globo, o desaparecimento de Kai Zhuang foi registrado depois que seus familiares na China entraram em contato com os encarregados de sua escola na cidade de Riverdale. Os parentes do jovem informaram que o rapaz aparentemente tinha sido sequestrado e que um pedido de resgate foi realizado.

Diferente dos sequestros em que as vítimas são subtraídas pelos criminosos, o caso em questão seque o padrão de um “cibersequestro”. Neste crime, os supostos sequestradores pedem à vítima que se isole e forneça fotos de si própria como se estivesse em cativeiro. Caso a vítima se recuse, ela é informada que seus familiares serão prejudicados.

Após a primeira etapa da fraude, as imagens são enviadas aos familiares com a intenção de obter transações monetárias em troca da “liberação do refém”.

Na altura em que Kai foi localizado, seus familiares já tinham realizado a transferência de mais de 80 mil dólares.

Ele foi localizado

Por meio da análise de registros bancários, compras e históricos de chamadas ao longo de vários dias, a polícia conseguiu localizar Kai em uma barraca de camping localizada a aproximadamente 40km ao norte de Utah.

A preocupação com o bem-estar do jovem foi maior por conta das baixas temperaturas registradas na região.

Conforme informações do Departamento de Polícia de Riverdale, um sargento que caminhava a pé encontrou a barraca do jovem e notou que o local possuía apenas uma manta térmica, um saco de dormir, comida, água e diversos telefones que podem ter ligação com o crime.

Ainda segundo os policiais, a modalidade de sequestros cibernéticos vem sendo identificada com maior frequência entre estudantes de intercâmbio.