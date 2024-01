A mulher por trás das escolhas de cores da Pantone

Leatrice "Lee" Eiseman, também conhecida como "guru internacional das cores", desempenha um papel central na tradição anual da Pantone de eleger a Cor do Ano. Com uma carreira dedicada às cores, Eiseman não apenas prevê tendências, mas também captura o espírito do momento em suas escolhas cromáticas.

A maestria de Leatrice Eiseman

Com uma paixão precoce por cores, influenciada pela mãe, Eiseman se destacou ao escolher a primeira Cor do Ano para a Pantone em 1999. A escolha da Cerulean Blue não apenas estabeleceu a Pantone como uma autoridade em cores, mas também iniciou uma tradição duradoura.

Atualmente, como diretora-executiva do Pantone Color Institute e fundadora do Eiseman Center for Color Information and Training, sua experiência e contribuições são inestimáveis.

Eiseman lidera o processo de escolha da Cor do Ano de forma colaborativa e fundamentada em pesquisa. Sua equipe global de "antropólogos das cores" explora a psicologia das cores, conectando tendências globais a uma linguagem de cor significativa.

A seleção da Cor do Ano não apenas segue tendências; ela capta o espírito coletivo, refletindo a conexão humana e as mudanças sociais. A revelação anual influencia designers, marcas e a cultura visual global.

A jornada de Eiseman, desde a escolha da Cerulean Blue até as decisões recentes, como o Peach Fuzz, Cor do Ano de 2024, destaca uma evolução nas tendências de cores e um entendimento profundo de como elas influenciam os sentimentos coletivos. Eiseman vai além da escolha de cores; ela cria narrativas visuais que refletem a interconexão humana e a evolução estética global.