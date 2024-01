5 destinos pouco conhecidos para viajar neste ano

Jennifer Greene, uma renomada "planejadora de viagens", compartilhou com o portal Insider os destinos emergentes para 2024. Confira suas cinco dicas exclusivas que fogem dos circuitos turísticos convencionais.

Veja os destinos incríveis

Bordeaux, França: um deleite para amantes de vinho

Embora Bordeaux não seja desconhecida, é um destino muitas vezes esquecido. A cidade francesa, famosa por produzir alguns dos melhores vinhos do mundo, oferece rotas com bares de degustação, proporcionando uma experiência única para os amantes de vinho. Jennifer sugere Bordeaux como uma alternativa menos movimentada em comparação com a Toscana.

Tanzânia: safáris além do Quênia

A Tanzânia, país africano conhecido por suas vastas áreas selvagens, agora é preferência para safáris, superando o Quênia. Além da vida selvagem, o país oferece praias deslumbrantes e o imponente Monte Kilimanjaro. Jennifer destaca o Parque Nacional Serengeti, com 15 mil quilômetros quadrados de paisagens variadas.

Laos: tesouro de templos budistas

O Laos, país do Sudeste Asiático, é reconhecido por sua beleza montanhosa e aldeias com arquitetura colonial francesa. Luang Prabang, uma cidade patrimônio mundial, impressiona com seus templos budistas, como o Wat Xieng Thong e o Wat Mai. Embora sem praias, é um destino cativante.

Finlândia: o paraíso nórdico menos explorado

A Finlândia, muitas vezes ofuscada por vizinhos famosos, como Suécia e Noruega, oferece uma experiência nórdica única. Helsinque, sua capital, proporciona uma visão espetacular da aurora boreal com menos multidões. O país também é ideal para esqui e relaxamento em saunas ao ar livre.

Eslovênia: esqui e culinária refinada

A Eslovênia, na Europa Central, entre Itália e Croácia, é um segredo bem guardado. Com suas estações de esqui e lagos deslumbrantes, como o lago glacial Bled, o país encanta. Liubliana, a capital, impressiona com arquitetura barroca e influências do século XX. Desde 2020, possui seu próprio Guia Michelin, destacando sua culinária excepcional.