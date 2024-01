Universidade de Wisconsin demite reitor por estrelar vídeos para adultos

O ex-reitor da Universidade de Wisconsin-La Crosse, Joe Gow, afirmou na quinta-feira que as autoridades universitárias o demitiram porque se sentiam desconfortáveis com o fato dele e sua esposa realizarem e aparecerem em vídeos pornográficos.

Na última quarta-feira à noite, em uma reunião a portas fechadas, convocada às pressas, os funcionários votaram por unanimidade demitir Gow.

Após a votação, o presidente das universidades de Wisconsin, Jay Rothman, e a presidente dos funcionários, Karen Walsh, emitiram declarações afirmando que os funcionários haviam tomado conhecimento de um comportamento específico de Gow que causou um "dano significativo à reputação" da universidade. Rothman descreveu as ações de Gow como "aberrantes" e Walsh disse estar "indignada". No entanto, nenhum dos dois ofereceu detalhes sobre as acusações.

Gow disse à The Associated Press em uma entrevista telefônica na quinta-feira de manhã que os funcionários descobriram que ele e sua esposa, a ex-professora da Universidade de Wisconsin-La Crosse, Carmen Wilson, haviam produzido e aparecido em vídeos pornográficos.

Ele afirmou que nunca mencionou a Universidade de Wisconsin-La Crosse ou seu papel na universidade em nenhum dos vídeos e que a demissão viola seus direitos de liberdade de expressão.

"Minha esposa e eu vivemos em um país onde temos uma Primeira Emenda. Trata-se de sexualidade adulta consensual. Os funcionários estão exagerando. Certamente, não estão cumprindo seu próprio compromisso com a liberdade de expressão". — Joe Gow.

Gow também reclamou que as autoridades universitárias nunca lhe disseram qual política ele violou e nunca lhe deram uma audiência ou outra oportunidade de apresentar seu caso. Ele disse que está considerando a possibilidade de entrar com um processo.