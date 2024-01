Pais excluem filhos da herança em favor de caridade

Uma mulher compartilhou sua angústia no Reddit ao revelar que seus pais, ambos na casa dos 70 anos, decidiram destinar sua riqueza para a caridade, deixando os filhos financeiramente desamparados. Segundo ela, a relação com os pais é boa, mas ela já precisou de terapia devido a problemas com a mãe, enquanto o pai tem histórico de problemas de raiva.

A filha, de 35 anos, desabafou: "eles planejam acumular riqueza e não gastá-la consigo mesmos. Eu já disse a eles que espero que gastem seu dinheiro enquanto estão vivos, mas aparentemente não têm essa intenção. Planejam continuar vivendo muito abaixo de seus meios e ter milhões restantes quando falecerem."

Ela expressou que se sente menosprezada e que seus pais, por meio de ações, comentários e críticas diretas, insinuam que ela e seu irmão são fracassados por não terem parceiros ou filhos. A filha questiona se isso é uma forma de seus pais enviarem uma mensagem dolorosa.

Pessoa-preocupada-MART-PRODUCTION

MART-PRODUCTION / Pexels

Apoio e perspectivas

Outros usuários do site ofereceram apoio e sugestões. Um comentou: "Parece que estão buscando alguma reação. Você pode responder algo como 'fico feliz que estejam financeiramente bem. Dado o histórico de demência na família do pai, talvez ele precise de cuidados futuramente'. "Se eles estão tentando provocar uma reação, isso pode fazê-los repensar." Outro lembrou à filha que ela agora está livre das críticas e pode construir sua vida sem depender da aprovação dos pais.

Este momento pode representar um ponto de partida para a filha, onde ela não precisa mais esperar pela aprovação dos pais. Pode explorar novos interesses, hobbies e construir uma vida independente do julgamento parental. A comunidade online ofereceu suporte e encorajamento para que ela siga em frente e se concentre em seu próprio valor.

*Este artigo é baseado em um relato real compartilhado no Reddit. Os nomes foram mantidos em anonimato para preservar a privacidade.