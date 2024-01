Noiva se revolta após a cunhada exigir que sua filha use um vestido branco no casamento

A celebração de um casamento é geralmente motivo de alegria entre os familiares, mas em algumas situações cabe ao noivos deixarem claras suas expectativas e ideias a respeito de seu grande dia. Aparentemente, uma noiva que buscou ajuda no Reddit terá sérios problemas com sua cunhada por não ter feito isso.

Sem se identificar, a noiva conta que deve se casar em fevereiro de 2024, mas durante o jantar de Natal ela foi surpreendida com um pedido de sua cunhada, que perguntou se sua filha, de cinco anos de idade, poderia usar um vestido branco no casamento. Ela até mesmo compartilhou com a noiva o modelo e a loja em que viu o vestido em questão.

“Eu fiquei tão espantada com a solicitação dela que nem mesmo respondi. Depois disse ao meu marido que isso iria contra o que planejamos e ele falou que conversaria com sua irmã. Nós não teremos um cortejo nupcial, o que significa nada de madrinhas, damas de honra e floristas”.

Ela dividiu opiniões

A noiva então revela que decidiu ir até o shopping para ver o vestido em questão, ficando chocada ao perceber que era a miniatura de um vestido de noiva com uma saia de tule e detalhes florais no corpete de renda.

Além do vestido, a cunhada também fez um outro pedido ao casal: “O pedido do vestido aconteceu seguido de um para que minha sobrinha use uma coroa de flores igual a que eu vou usar para poder ‘ficar combinando’ com a estética do meu casamento”.

“Ela não é a florista do casamento! Nós não teremos um cortejo nupcial na nossa celebração. É errado eu dizer a ela que minha sobrinha não pode usar o vestido e a coroa de flores desejada pela mãe dela?”, questiona a noiva.

Entre os usuários do Reddit, alguns concordaram com a postura da noiva, enquanto outras a acusaram de acreditar que será ofuscada por uma criança em sua celebração.

“Ninguém vai confundir ou dar mais atenção a uma criança de cinco anos do que a noiva! A regra do branco se aplica somente a convidados adultos”, comentou uma pessoa.

“Sua cunhada assumiu sabe-se lá de onde que a filha dela seria a florista do casamento e agora está exigindo o visual desejado para ela? Sua cunhada mimada é que está errada”, criticou outra.