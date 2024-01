“Não gostei”: jovem reclama com seu namorado por comprar um presente “pirata” e é destruída nas redes sociais

A situação se tornou viral no TikTok (TikTok: @cerez7p)

Milhares de usuários reagiram indignados contra uma jovem que reclamou com seu namorado após ele lhe dar uma “Dyson pirata”, ou seja, um secador de cabelo, mas não da marca que ela queria. O momento foi gravado no TikTok pelo casal, mas foi excluído devido às fortes críticas que recebeu.

TikTok: jovem causou alvoroço nas redes sociais por criticar o presente que recebeu do seu namorado

Um jovem casal decidiu compartilhar nas redes sociais sua troca de presentes de Natal. No entanto, a jovem mostrou-se um pouco insatisfeita com o presente que recebeu do seu namorado, deixando claro que não tinha gostado "por ser pirata".

"Quando seu namorado te dá um Dyson pirata", era o título do vídeo compartilhado no TikTok.

“O que é isso? Uma secador?”, comentou a jovem enquanto desembrulhava o presente na frente do seu namorado. “É um secador Dyson, bem, é bonito, mas isso é só para secar cabelo, não é? Bem, eu não gostei, mas tudo bem”, disse visivelmente desapontada.

Por sua vez, o jovem apenas sorria desconfortavelmente com os diferentes comentários de seu parceiro.

A jovem recebeu centenas de críticas pela sua reação ao presente ‘pirata’ do seu namorado

Como era de esperar, os usuários das redes sociais não demoraram a reagir chateados e indignados com a reação da jovem, afirmando que cada pessoa dá presentes de acordo com a sua situação econômica.

“A expressão dele quando ela disse ‘uma Dyson pirata’. Sai fora, amigo!!”, “Mesmo que eu percebesse que é pirata, nunca o faria se sentir desconfortável. Eu não sei o esforço que ele fez para comprá-la”, “Nunca me atreveria a ferir os sentimentos do meu marido, mesmo que ele me desse algo não original. Eu uso e pronto, serve para a mesma coisa”, “Amigo, bandeira vermelha, evite problemas futuros, há muitos sinais, sai de lá”, “Sempre devemos ser gratos, seja muito ou pouco”, “Não se dá presentes esperando o mesmo em troca, se é de coração e sem esperar nada em troca, está bom”, foram alguns dos comentários que o vídeo recebeu.