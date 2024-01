Marido pediu uma pausa, agora a amante está grávida; mulher busca conselhos

Uma mãe de dois filhos enfrenta uma reviravolta devastadora após o marido, com quem compartilhou mais de duas décadas, pedir uma pausa na vida familiar. A situação piora quando ele revela que sua nova namorada está grávida, recusando-se a permitir que ela dê entrada no divórcio.

Após 16 anos de casamento, o marido decide que não quer mais a responsabilidade da vida familiar e deixa a esposa cuidando dos filhos. Em um momento de confissão, ele revela ter uma nova namorada grávida. A mulher, inicialmente aliviada com a possível reconciliação, vê seus sonhos desmoronarem.

Após alguns meses vivendo como solteiro, o marido tenta se reintegrar à família, saindo com os filhos e a esposa. No entanto, uma reviravolta devastadora ocorre quando ele confessa que mentiu sobre a nova namorada grávida. Ele está prestes a se tornar pai novamente e deseja cortar os laços com a esposa e os filhos para cuidar do novo filho.

Yan Krukau / Pexels

Desespero e busca por conselhos

Em choque e sem entender como lidar com a situação, a mulher recorre às redes sociais em busca de conselhos. Ela tenta iniciar o processo de divórcio, mas o marido se recusa. Além disso, ela enfrenta dificuldades financeiras para sustentar os filhos apenas com seu salário mínimo.

Usuários do fórum online Redit a aconselham a procurar imediatamente um advogado, sugerindo que a recusa do marido em divorciar-se está relacionada ao medo de pagar pensão alimentícia. A orientação é clara: buscar a orientação legal necessária para garantir apoio financeiro para os filhos e possivelmente pensão alimentícia.