Mãe retira sua filha influenciadora de 12 anos da escola e gera polêmica viral

Uma mulher australiana causou polêmica nas redes sociais depois de tirar sua filha de 12 anos da escola para que ela tivesse mais tempo para se dedicar a ser influenciadora virtual. Trata-se de Kat Clark, que é uma bem-sucedida criadora de conteúdo e possui mais de 5,3 milhões de seguidores no TikTok.

A mulher também tem um podcast chamado Basically Besties, onde trabalha junto com suas duas filhas de 20 e 12 anos. Lá, no último episódio, ela revelou a decisão que tomou com a mais nova.

“A educação tradicional funcionou para Deja na escola primária porque eu tinha um emprego corporativo, mas desde que comecei essa nova carreira, tenho que viajar muito. Viajo frequentemente para Sydney. Minha filha até está começando a ter oportunidades agora também como influenciadora, então ir para a escola das 9h às 15h, de segunda a sexta, não funciona para nós porque descobrimos que tivemos que tirá-la da escola bastante tempo”, afirmou, de acordo com o que foi relatado pela Univisión.

Nesse sentido, explicou que o melhor para sua filha e sua família é que ela receba educação em casa por pelo menos um ano. "Acreditamos que isso é o melhor para ela, simplesmente porque não queremos que ela perca essas oportunidades. O TikTok requer muito tempo. É apenas o que funciona para nossa família", indicou.

As reações nas redes sociais sobre sua decisão

O caso tornou-se viral e apareceu em vários meios de comunicação, gerando diversas reações nas redes sociais. “Que loucura”, “Fazem qualquer coisa para ganhar mais dinheiro, não é mesmo? Que pena!” e “Quando a sua carreira como influenciadora importa mais do que os filhos” foram alguns dos comentários.

Diante disso, a mulher decidiu responder às críticas e também esclarecer os fatos, pois desmentiu alguns meios de comunicação que afirmaram que a menina se dedicaria em tempo integral a ser influenciadora.

“Vocês realmente acham que eu tiraria minha filha da escola secundária apenas para ser influenciadora em tempo integral? Estou tirando a Deja de uma escola regular, mas ela está matriculada em educação domiciliar, então ela não abandonou seus estudos. Uma das razões principais para fazer isso é que viajamos muito, então a educação regular não funciona para nossa agenda, também há bullying constante e eu só quero que minha filha seja feliz”, expressou.