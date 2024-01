Mãe gera tristeza ao pedir para remover enteado de fotos familiares

Uma mãe gerou comoção e críticas online ao pedir ajuda para editar seu enteado de fotografias familiares. As imagens mostram a mãe sentada em uma manta com três crianças, duas delas em seu colo, enquanto o menino está isolado à direita da foto, com um espaço evidente entre ele e o resto da família. A publicação, originalmente feita em 2019 no Facebook, recebeu reações de tristeza por parte de outros pais.

A mãe pediu no Facebook: "há alguma maneira de vocês removerem a criança à direita nessas fotos? Ele é meu enteado e eu amo essas fotos de nós juntos, mas também não consegui boas fotos com apenas os dois sem ele. Também removam ele das fotos de família completas, por favor. Obrigada antecipadamente."

Posteriormente, ela editou a postagem, esclarecendo que queria algumas fotos com seu enteado, mas também algumas apenas com seus outros dois filhos. Acrescentou: "eu amo meu enteado, mas também quero algumas sem ele. Eu já postei essas, mas quero ter das duas maneiras."

Reações online

Após a postagem ser compartilhada no Reddit com o título 'mãe do ano', recebeu mais de 2 mil comentários, muitos expressando tristeza pelo menino. Um usuário comentou: "o espaço entre ele e o resto da família parece que praticamente disse como ela se sente sobre ele."

Outro escreveu: "parece que ela posou apenas para facilitar a remoção dele das fotos. Eu não a quero perto de crianças se ela trata uma criança assim." Outro acrescentou: "sério, isso é desolador." Alguém disse: "isso realmente me deixou triste. Imagine como essa criança se sentiu. Aposto que ele percebeu que não foi incluído como os outros dois."