Influenciadora digital é criticada por usar pintura corporal na academia

A influenciadora digital da Califórnia Natalie Reynolds enfrentou críticas após usar pintura corporal nas pernas durante um treino no ginásio, alegando ser vítima de padrões duplos na sociedade. O incidente, registrado em vídeo, já acumula 32 milhões de visualizações no Twitter.

O vídeo mostra Reynolds, conhecida por seus vídeos de jogos na plataforma Kick e com 2,4 milhões de seguidores no TikTok, caminhando pelo ginásio com leggings pintadas, que supostamente levaram de cinco a seis horas para serem aplicadas. Um frequentador do ginásio questionou a escolha de sua vestimenta, considerando-a "inapropriada".

O homem afirmou que ela deveria sair se não estivesse vestida adequadamente, enquanto Reynolds defendia sua escolha, alegando que estava "vestida". O debate continuou com Reynolds e sua equipe insistindo que ela estava "coberta". O crítico, alegando experiência na indústria do entretenimento, manteve sua posição.

Guy in the gym presses me for wearing painted paints… 🤬 pic.twitter.com/3w85pCEEfv — natalie reynolds (@onlynatreynolds) December 27, 2023

Reações e debate na internet

Apesar da tentativa de Reynolds de retratar a situação como um problema de duplo padrão, a maioria dos comentários criticou sua escolha de vestuário. Alguns sugeriram que era exposição indecente, enquanto outros apoiaram o homem do vídeo por proteger a etiqueta do ginásio e a higiene.

Em resposta às críticas, Reynolds argumentou que estava usando um sutiã esportivo e uma parte inferior de biquíni, questionando por que as pessoas estavam agindo como se estivesse nua. Ela destacou que outras mulheres frequentemente usam roupas reveladoras no ginásio sem repercussões.

Reynolds levantou a questão dos padrões duplos na moda, citando exemplos de fisiculturistas masculinos e youtubers que usam trajes semelhantes sem enfrentar problemas. Ela sugeriu que, se fosse uma questão real, o ginásio a teria expulsado, em vez de permitir que ela continuasse filmando.