Especialista revela café da manhã ideal para curar os excessos da noite anterior

Se você exagerou na bebida, é possível que esteja sentindo os efeitos desagradáveis da ressaca. Em vez de optar por um café da manhã indulgente e gorduroso, uma especialista revelou a melhor refeição para combater a dor de cabeça e o mal-estar estomacal que assolam sua manhã.

Cara Shaw, nutricionista terapêutica registrada em saúde da mulher, destaca a importância de consumir um café da manhã rico em vitaminas e antioxidantes nos primeiros 90 minutos após acordar, para restabelecer os níveis de açúcar no sangue.

"Se você passou o dia inteiro bebendo, especialmente muita cerveja ou coquetéis com alto teor de açúcar, é provável que seu nível de açúcar no sangue esteja desequilibrado nas primeiras horas", explica Shaw.

Omelete-com-cafe-Madison-Inouye-Pexels

Madison Inouye / Pexels

A receita infalível

Para alcançar essa recuperação, Shaw recomenda um café da manhã substancial com três ovos, meio abacate, feta, tomates, meia xícara de cogumelos salteados e azeite. Os ovos, ricos em colina, auxiliam na desintoxicação do fígado, enquanto os cogumelos fornecem vitaminas B benéficas para o órgão. Abacates contribuem com gorduras ricas em nutrientes, o feta oferece uma dose de B12 para impulsionar a energia pós-bebedeira, e tanto tomates quanto azeite possuem propriedades anti-inflamatórias.

- 3 ovos preparados ao seu gosto

- ½ xícara de cogumelos salteados em azeite

- ½ abacate

- Uma pitada de feta

- Um punhado de tomates cozidos

- Fio de azeite

Shaw sugere que, quando se trata de bebidas matinais, o matcha é superior ao café. "O matcha tem muito menos cafeína que o café e é repleto de antioxidantes para dar um impulso ao corpo", afirma. A especialista aconselha consumir a bebida cafeinada após uma refeição para evitar aumentos nos níveis de cortisol, o que é ainda mais crucial quando se está de ressaca.

Embora algumas empresas ofereçam soluções instantâneas para ressacas, como a bebida Safety Shot, que promete diminuir rapidamente o teor alcoólico no sangue, e outros remédios, como tratamentos intravenosos, caldo de ossos, gengibre e suplementos de dihidromiricetina, especialistas desacreditam essas soluções como milagrosas. A verdadeira maneira de superar a ressaca é esperar ou, melhor ainda, evitar o álcool desde o início.

Segundo o Dr. Fu Chen, chefe de pesquisa e desenvolvimento na More Labs, "a melhor maneira de lidar com os sintomas da manhã seguinte é evitá-los desde o início". Felizmente, para aqueles que participam do "Dry January", a preocupação com a ressaca pode ser coisa do passado, permitindo desfrutar de coquetéis sem álcool sem o temor da temida ressaca.