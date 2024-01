Casal leva bebê para um casamento sem crianças e não é autorizado a entrar

A história se tornou viral no TikTok A história se tornou viral no TikTok (TikTok: @vitolin_)

Algumas pessoas decidem proibir a entrada de menores de idade em seus casamentos. Pois, às vezes, devido à negligência dos pais, eles tendem a arruinar os momentos especiais. Através das redes sociais, uma variedade de vídeos em que as crianças atrapalham a valsa ou causam estragos se tornaram virais.

No entanto, muitos pais não costumam ser simpatizantes dessa ideia de proibir o acesso a esse tipo de eventos e decidem não seguir a regra. Normalmente, não costuma ter consequências, mas desta vez foi negado o acesso a um casal que decidiu levar seu bebê a um “casamento sem crianças”.

O vídeo foi gravado pessoalmente pelo casal, que decidiu mostrar a realidade, sem imaginar que receberiam uma infinidade de críticas por não respeitar os desejos e as regras dos recém-casados.

"Desculpem o incômodo, crianças não são permitidas aqui na festa", comentou a pessoa responsável pelo acesso ao casamento. "É a prima deles que está se casando", respondeu o casal. De acordo com os convidados, eles eram primos-irmãos da noiva e queriam falar com ela para serem uma exceção e assim entrar com o bebê no casamento.

"Vocês não viram o convite? Podem se retirar, sinto muito. Crianças não são permitidas", afirmou o homem que negou educadamente o acesso deles ao casamento.

A situação se tornou viral no TikTok

"De jeito nenhum vamos embora", respondeu a mulher, que segurava a criança nos braços e ao mesmo tempo pedia a oportunidade de falar com sua prima.

Apesar da insistência, o homem manteve-se firme em sua decisão e não permitiu a entrada no casamento. Rapidamente, a situação viralizou no TikTok, gerando milhares de reações.

“É óbvio que é SEM crianças. Deve-se respeitar seja quem for”, “Por isso que eu não vou a esses convites. Não tenho rede de apoio, então se meus filhos não forem convidados, nós não vamos e pronto”, “É que diz casamento sem crianças e as pessoas querem que façam exceções de qualquer jeito”, “É ideal um casamento sem crianças, para que os pais possam aproveitar e também é um ambiente para adultos. Mas deve-se respeitar se eles querem ou não crianças”, “Sim, mas se a prima sabe que eles têm um bebê, por que os convida?”, “Sou a favor de casamentos sem crianças, mas se não tiver outra opção, entende-se que nem sempre é possível, o importante é que os pais sejam conscientes”, são algumas das reações que o vídeo recebeu.