Aos 32 anos, mulher admite dormir com bicho de pelúcia

O dilema sobre a idade adequada para abandonar certos hábitos infantis é o centro de uma discussão iniciada por uma mulher de 32 anos que revelou dormir com um bicho de pelúcia. As opiniões divergentes sobre essa prática geraram debates sobre o conceito de "crescer".

Ao compartilhar seu segredo no Reddit, a mulher expressou surpresa com as reações e admitiu se sentir envergonhada. Apesar do apoio do marido, ela oculta os bichos de pelúcia quando recebe visitas. A questão levantada é se esse comportamento é socialmente aceitável ou se é hora de "crescer".

Diversas mulheres responderam, revelando experiências semelhantes e defendendo a prática. Uma participante, aos 35 anos, afirmou não se envergonhar e destacou que esses objetos oferecem conforto, sendo equivalentes a travesseiros em formato de animais.

Aceitação da diversidade e apoio

A discussão mostrou uma variedade de perspectivas, com participantes de até 52 anos admitindo manter o hábito de dormir com bichos de pelúcia. A aceitação da diversidade de escolhas e a libertação de estigmas sociais foram temas recorrentes.

De acordo com uma pesquisa de 2017 da Build-A-Bear, 40% dos adultos ainda dormem com um urso de pelúcia. A Academia Americana de Pediatria os chama de "objetos de transição", que ajudam na transição emocional da dependência para a independência.

O debate sobre dormir com bichos de pelúcia vai além da idade cronológica e destaca a importância de respeitar as escolhas individuais. A psicóloga Alisa Ruby Bash ressalta que esses objetos oferecem segurança emocional, principalmente na infância, e reflete sobre a pressão social para abandoná-los.