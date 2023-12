Seu nome está quase extinto, mas ela planeja campanha para "trazê-lo de volta"

O nome 'Stacey' enfrenta a possibilidade de ser considerado extinto, com zero registros no Reino Unido em 2022. Stacey Dennis, mãe e empreendedora, expressa surpresa e tristeza ao ver seu nome nessa lista. Agora, ela está determinada a iniciar uma campanha para revitalizar a popularidade do nome e encoraja outros a se unirem à causa.

Desafios de Stacey

Stacey, ao longo da vida, enfrentou desafios com seu nome, muitas vezes sendo confundida com variações como 'Tracey'. No entanto, ela aprendeu a apreciar a singularidade de 'Stacey' na idade adulta. A designer, conhecida por seu negócio Love Layla, agora quer reverter a tendência de nomes menos usuais caindo em desuso.

Woman with 'extinct' name sad to see it vanish 'like dinosaurs' but hopes for a comeback 😜 @staceeyeewell https://t.co/av0eVQ3l3e — 🌍 Јаков Минг Дановић 🌏 (@chenx064) December 27, 2023

Como dona do Love Layla, um negócio que vende produtos relacionados a nomes, incluindo o 'Stacey', ela percebeu a queda de popularidade do nome e está pronta para liderar uma campanha. Além disso, Stacey aconselha os mais jovens a abraçar a singularidade de seus nomes e destaca a importância de aproveitar as características únicas.

Stacey Dennis, agora pensando em criar uma hashtag e uma campanha, está determinada a ver 'Stacey' recuperar seu lugar de destaque. Em meio às mudanças nas preferências de nomes, ela quer inspirar uma nova geração a abraçar nomes únicos, contrariando a tendência de extinção que assombra não apenas o mundo dos dinossauros, mas também nomes outrora populares como o seu.