Pai decide devolver os presentes de Natal da filha após algumas atitudes da jovem

O desabafo de um pai levou os usuários do Reddit a entrarem em uma grande discussão. Por meio de um relato compartilhado na plataforma, o homem revelou os motivos detalhados que o fizeram optar por devolver os presentes de Natal comprados para sua filha de 16 anos.

Sem se identificar, o homem conta que ele e a mãe de sua filha nunca foram oficialmente casados, tendo se separado de forma definitiva quando a menina tinha cinco anos. Quando a filha completou nove anos ele entrou em um novo relacionamento, se casando quando a jovem completou 12 anos. Desde então, a filha vive entre sua casa e a casa da mãe conforme determinado pelo acordo entre os dois, mas o relacionamento da adolescente com a madrasta não é dos melhores.

“Minha filha é, no mínimo, irritante quando está ao lado da minha esposa. Estamos até mesmo fazendo terapia familiar para tentar solucionar essa questão, mas basta minha esposa estar por perto para minha filha se transformar completamente em uma pessoa desagradável”.

“Ela deveria passar o natal conosco, mas agora que está mais velha passou a discordar dos acordos e determinações sobre feriados e aniversários, além de quando deve estar com quem. Logo, na tarde do Natal, ela foi até a casa do namorado para entregar seus presentes a eles, mas percebi que estava ficando tarde e ela ainda não tinha retornado para casa, então a liguei e pedi a ela para voltar, ela disse que ficaria por lá, mas eu sabia que ela estava mentindo e que ia para a casa da mãe. Confirmei isso ao falar com os pais do namorado dela”, conta o homem.

Ele decidiu tomar uma atitude firme

Magoado, o pai viu sua companheira ficar de coração partido ao notar que a jovem não retornaria para passar o Natal com eles, principalmente por ela ter se preocupado em comprar e preparar os presentes da jovem como uma forma de tentar se aproximar dela.

“Eu decidi que não deixaria mais minha filha pisar na minha esposa. Quando ela chegou em casa eu perguntei onde ela estava durante o Natal, e ela disse que estava com sua mãe de verdade. Depois ela perguntou sobre seus presentes e eu disse a ela que os presentes seriam devolvidos já que ela não precisava de nada que sua ‘mãe substituta’ comprou para ela. Ela ficou irritada e saiu novamente”.

“Minha esposa me agradeceu por defendê-la, e a mãe da minha filha concorda que ela está passando dos limites com toda essa situação. Eu entendo que é uma escolha dela, e estou disposto a me relacionar com minha filha longe da presença da minha esposa, mas as atitudes dela estão insuportáveis e eu não faria o que fiz se ela fosse ao menos civilizada perto da minha companheira. Agi errado?”, questiona o pai.

Para os usuários do Reddit, ele está em uma situação complicada.

“Não me foge o pensamento de que sua filha está agindo dessa forma em uma tentativa de fazer você e a mãe dela voltarem a ter um relacionamento”, comentou uma pessoa.

“Você não agiu errado, ações têm consequências e sua filha tem idade para aprender isso mesmo que de forma dura”, finalizou outra.