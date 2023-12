Mãe se revolta e passa a recusar presentes comprados para seus filhos

Uma mãe desesperada recorreu ao Reddit depois de ter que lidar com uma situação desagradável envolvendo os presentes de seus filhos. Para ela, que permaneceu sem se identificar, seus familiares competem para ver quem consegue comprar o presente mais desagradável e irritante.

Segundo o relato da mulher, ano após ano a família tem a tradição de comprar presentes para seus filhos, o que não seria um problema se não fosse a natureza dos presentes em questão.

“Eu sempre fui grata pelo amor e pela gentileza que eles demonstram, mas o problema é que a maior parte da minha família sempre compra intencionalmente os presentes mais desagradáveis que conseguem encontrar. Armas Nerf, megafones, slimes, martelos infláveis e todo tipo de coisa barulhenta’.

“Como resultado, eu acabo precisando lidar com uma casa repleta dessas coisas. Sou a favor das crianças serem crianças e brincarem com brinquedos barulhentos, mas todos insistirem em comprar esse tipo de coisa para me provocar, honestamente, já ficou chato e fora de moda”, desabafa.

Ela decidiu recusar

A mulher então explica que está cansada de precisar lidar com essa situação desagradável, o que a fez criar uma pequena forma de lidar com a situação.

“Cheguei ao ponto de que, se alguém comprar um presente desagradável, eu ‘acidentalmente’ o esqueço na casa dessa pessoa ao invés de trazer conosco para a nossa casa”.

“Meus filhos têm diversos brinquedos, então raramente eles percebem isso e sentem falta do que ficou para trás. É meio chato saber que meus filhos não recebem presentes legais porque minha família está em uma luta declarada para ver quem compra o presente mais desagradável”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, além de funcional a tática dela pode mostrar o quanto os presentes são “agradáveis”.

“Seus familiares estão propositalmente comprando brinquedos irritantes e fazer isso repetidamente e de forma intencional é errado. Você está certa”, comentou uma pessoa.

“Você é a mãe então deve dizer explicitamente aos seus parentes que nenhum brinquedo irritante será permitido em sua casa”, finalizou outra.