Mãe britânica descobre ninho de aranhas no ouvido: 'foi uma experiência aterrorizante'

Lucy Wild, 29 anos, do Reino Unido, acordou um dia em outubro com um som "crepitante" e sensação desconfortável no ouvido. Ao investigar com um dispositivo eletrônico de limpeza de ouvido, fez uma descoberta aterrorizante - um ninho de aranhas dentro de seu canal auditivo.

Após tentativas iniciais de remoção, que incluíram óleo de oliva, Lucy foi ao hospital, onde os médicos diagnosticaram o impensável: um ninho de aranhas em seu ouvido. O processo para removê-las foi descrito como "a dor mais excruciante" que Lucy já sentiu, chegando ao ponto de ela vomitar durante o procedimento.

Aranha-Pexels

Pexels

Reviravolta aterrorizante

Após o procedimento, Lucy achou que o pesadelo tinha acabado. No entanto, pouco tempo depois, ela sentiu dor novamente e, ao inspecionar com seu dispositivo, descobriu uma massa negra dentro do ouvido. Novamente no hospital, foi diagnosticada com outro ninho de aranhas.

Enquanto especialistas em aracnídeos não confirmam se era realmente um ninho, Lucy enfatiza a importância de ferramentas como o Smartbud para monitorar a saúde auditiva. "Você precisa saber o que está acontecendo nos seus ouvidos", alerta.

O caso de Lucy se junta a outros relatos assustadores de aranhas invadindo canais auditivos, ressaltando a importância da vigilância auditiva e do cuidado ao lidar com situações inusitadas.