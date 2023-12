Herança causa briga entre irmãos e as consequências podem ser ainda maiores

Uma mulher decidiu pedir por apoio e orientação no Reddit devido as atitudes de seu irmão. O homem está exigindo receber parte da herança deixada por sua mãe mesmo após agir de forma completamente inadequada com ela.

Sem se identificar, a usuária do Reddit relata que o clima entre seu irmão e sua mãe ficou ruim depois que ele pediu um empréstimo a ela e sumiu sem nunca devolver o dinheiro.

“Ele a bloqueou de todas as formas possíveis e desapareceu da vida da nossa mãe. Ela ficou magoada, mas segurou firme mesmo depois que meu irmão cortou todo o contato com ela”.

“Infelizmente nossa mãe morreu neste ano e foi durante os meses seguintes que eu descobri que ela o cortou completamente de seu testamento. Ela me deixou uma boa quantia em dinheiro”.

O pai está interferindo

A mulher conta que após saber da herança deixada pela mãe, seu irmão decidiu reaparecer e passou a exigir que ela entregue a ele metade do dinheiro recebido após a morte de sua mãe.

“Ele fala que como fomos criados por ela, ele tem direito a ter metade do valor total da herança. Eu não tenho um bom relacionamento com meu irmão e considerando o fato da minha mãe ter tirado ele do testamento eu também não sinto que é minha a decisão de não compartilhar o dinheiro”.

“Meu irmão correu para o nosso pai (somos filhos de pais separados) e ele agora está me ameaçando de me tirar de seu testamento e de sua vida se eu não dividir a herança da minha mãe com meu irmão. Estou decidida a não dividir, mas estou errada?”, questiona.

Leia também: Mãe expulsa filha de casa ao descobrir que a jovem está grávida

Para os usuários do Reddit, a decisão foi tomada pela mãe dela e ela apenas está respeitando os desejos.

“Você definitivamente não está errada. Diga a seu pai se ele está disposto a correr o risco de ser deixado de lado pelo seu irmão sabendo que você não estará mais por perto para ajudá-lo”, comentou uma pessoa.

“Seu irmão traiu a confiança da sua mãe, diga isso a seu pai”, finalizou outra.