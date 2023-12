Estudo de Harvard: essa dieta baixa em carboidratos resulta em maior perda de peso

Um estudo recente da Universidade de Harvard revelou que a escolha da dieta baixa em carboidratos pode ser crucial para manter o peso e evitar ganho desnecessário. Contrariando a ideia de que todas as dietas baixas em carboidratos são iguais, a pesquisa destaca a importância da composição da dieta para resultados duradouros.

Mais de 123.300 adultos saudáveis foram acompanhados ao longo de décadas, registrando suas dietas e pesos a cada quatro anos. Cinco tipos de dietas baixas em carboidratos foram analisados: total baixa em carboidratos, baseada em animais, baseada em vegetais, saudável e não saudável.

Comida-cafe-da-manha-Pixabay-2

Comida café da manhã / Pixabay

Descobertas importantes

Os resultados mostraram que aqueles que seguiram a dieta total baixa em carboidratos, baseada em animais ou não saudável ganharam mais peso em média do que aqueles que adotaram a dieta saudável baixa em carboidratos. Participantes que seguiram a dieta não saudável, por exemplo, ganharam, em média, 2,3kg ao longo de quatro anos, enquanto os adeptos da dieta saudável perderam 2,2kg no mesmo período.

O estudo destaca a importância de reconhecer que nem todas as dietas baixas em carboidratos são iguais quando se trata de gerenciar o peso a longo prazo. O autor sênior do estudo, Qi Sun, sugere que iniciativas de saúde pública devem continuar a promover padrões alimentares que enfatizem alimentos saudáveis, como grãos integrais, frutas, vegetais e laticínios com baixo teor de gordura.