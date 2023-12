Astro da NBA sofre brutal ataque de cachorro em seu rosto e braço

Uma terrível notícia chega ao mundo do esporte com o lamentável acidente sofrido pelo ala dos Nuggets Aaron Gordon. Após vários dias desde o ocorrido, foi relatado que o jogador de Denver foi atacado no rosto e no braço esquerdo por um cachorro na noite de Natal. Esse incidente o tornou indisponível para a equipe por tempo indeterminado.

De acordo com as palavras oferecidas pelo seu treinador, Michael Malone, o jogador viveu momentos terríveis durante o ataque do animal que pertence a um dos seus familiares, o que o levou a receber 21 pontos de sutura. E longe de esperar o seu retorno às quadras, a equipe espera pela sua recuperação física.

“Obviamente, foi uma experiência traumática e o mais importante que lhe disse é que tome o tempo que precisar. Somos uma família nas vitórias, nas derrotas e quando as pessoas passam por momentos complicados, como Aaron está passando agora”, mencionou.

Da mesma forma, o conselho comentou sobre a orientação que deu aos seus jogadores, pedindo que se aproximem de Gordon, esperando que ele se sinta apoiado nesta difícil situação. “Nós o amamos, estamos aqui por ele. Então, quando estiver pronto para voltar, vamos abrir os braços para abraçá-lo. Eu disse aos meninos para se aproximarem e entrarem em contato com ele, para que ele não se sinta como uma ilha”, mencionou.