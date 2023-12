10 notícias que surpreenderam em 2023 por serem um tanto incomuns

Ao longo de 2023, várias notícias chocaram a população, como o caso do ataque do Hamas em Israel que deixou várias pessoas mortas e sequestradas, a morte do ator Xavier López, mais conhecido como Chabelo, o terceiro contágio de Covid do presidente Andrés Manuel López Obrador em abril deste ano ou a inauguração de uma etapa do Trem Maia.

No entanto, outros eventos também foram amplamente divulgados e se tornaram tendência nas redes sociais devido à raridade do caso, pelas pessoas que protagonizaram o evento ou por despertar diversas emoções no público.

Em janeiro, foi divulgado um restaurante chamado La 4T em Puebla, onde são oferecidos tacos, tortas, tamales e tostadas. A cor distintiva do local é o vermelho, como a do partido político fundado por Andrés Manuel López Obrador, que se orgulha de comer em lugares populares durante suas turnês.

Também no início do ano, uma mulher protagonizou um vídeo por sua coragem ao se colocar na frente de um ônibus de passageiros que não a deixou embarcar por chegar tarde à rodoviária de Villahermosa, Tabasco. O motorista não teve consideração e por alguns momentos a empurrou com o veículo pesado, mas depois a deixou embarcar com a intervenção dos outros passageiros.

Cristian Montenegro, um jovem colombiano, perturbou as redes sociais ao anunciar que se casou com uma boneca de pano chamada Natalia, em uma ocasião até chamou uma ambulância para atender sua parceira porque ela não se sentia bem, além de se gabar de terem três filhos.

Outro caso que surpreendeu foi o de uma jovem argentina chamada Fiore que afirmou ter se submetido a uma cirurgia estética no nariz, o motivo desse procedimento é que ela quer que quando tiver filhos, eles nasçam com um “nariz bonito”, por isso as piadas não demoraram a aparecer.

Outro vídeo protagonizado por uma mulher foi quando uma usuária do Instagram publicou algumas imagens de sua barriga inchada, por isso pensou que estava grávida, mas depois de ir ao médico teve a surpresa de que não era um feto o que tinha, mas sim uma constipação extrema e lhe deram remédios para poder evacuar.

A admiração que as crianças têm por várias figuras da música ou do esporte é muito grande, como demonstrado por um pequeno em um vídeo publicado por crvillegas01 na rede social Tik Tok, a quem o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo surpreendeu com um áudio para parabenizá-lo pelo seu aniversário, gesto que emocionou a criança e ele comemorou como faz o astro português.

Os casos de bullying escolar estão se tornando cada vez mais relevantes, pois alguns deles têm consequências fatais devido à falta de atenção dos professores ou dos pais. Em outubro, foi divulgado o momento em que um aluno do ensino médio em Coahuila esfaqueou sua professora de espanhol, embora inicialmente se acreditasse que não havia motivo para o ataque. Mais tarde os alunos declararam que a professora discriminava e intimidava o aluno até que ele não suportou mais suas palavras.

Em Honduras, um par de mulheres foi flagrado dentro de uma igreja durante uma missa, roubando a carteira de uma pessoa que estava presente no local. O mais surpreendente é que tratava-se de mãe e filha, e assim que a menor pegou o objeto de valor, ambas fugiram da igreja.

No México, um dos animais que mais representam a nação são os axolotes, uma espécie de anfíbio que está em perigo de extinção e, por isso, várias instituições e governos estão realizando ações para preservá-los. No entanto, um restaurante localizado em Yokohama, Japão, oferece um prato com esses animais que são servidos fritos. O estabelecimento afirma que os axolotes são criados por eles em cativeiro. No mesmo local, se serve carne do urso panda.

Durante a pandemia, surgiram relações pouco comuns, a maioria incentivada pelo isolamento e facilidade de conhecer pessoas de outras partes do mundo através da internet. Mas um caso que chamou a atenção foi o de Sonja Semyonova, cidadã de Vancouver, Canadá, que se autodenomina como ecosexual e afirma que mantém relações eróticas com uma árvore que conheceu durante o confinamento.