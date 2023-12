Tia é acusada de ‘sequestrar’ a sobrinha após dar abrigo à menina

Uma tia buscou apoio no Reddit após passar por uma situação delicada envolvendo sua sobrinha, filha de sua irmã mais velha. Segundo ela, o pai na menina está ameaçando denunciá-la por “sequestrar” a adolescente.

Sem se identificar, a mulher conta que sua irmã e o marido, o qual chama de Dan, são pais de duas meninas, Lily, de 11 anos e Amy de 16. No entanto, as coisas entre as duas começaram a ficar complicadas depois que o casal está hospedando a mãe de Dan, que sofreu um acidente e precisou imobilizar sua perna. Com ela hospedada no quarto de Amy, as meninas estão precisando dividir o mesmo quarto.

“No dia 25 minha sobrinha mais velha apareceu na minha casa e implorou para ficar comigo por estar cansada de não ter a mínima privacidade em sua casa. Ela diz que a irmã constantemente fuça em suas coisas, pega suas roupas sem permissão, quebra alguns de seus pertences e quando ela tenta conversar com os pais eles apenas falam que ela precisa ter paciência”.

“Ela chegou ao limite quando Lily encontrou um presente com um cartão de um garoto da sala de Amy. Era uma carta de amor e minha sobrinha ainda não tinha revelado o relacionamento para seus pais. Lily então começou a ler a carta para todos, Amy tentou tirar a carta dela e a agarrou. Tudo terminou com o pai gritando com ela, e ela fugindo para minha casa”.

Ela tentou resolver a situação

A tia então revela que acolheu a sobrinha e ligou para sua irmã na tentativa de resolver as coisas. Após uma conversa, ficou decidido que a mãe iria até a casa dela para que as três conversassem juntas, mas não foi o que aconteceu.

“Minha irmã, o marido e minha outra sobrinha apareceram. Lily pediu desculpas em meio a lágrimas e a pedidos para que Amy não a odeie. Amy aceitou, mas ficou desconfortável. Depois o pai dela exigiu que ela se desculpasse com a irmã, mas ela se recusou e ele continuou insistindo”.

“A situação piorou quando Amy disse que ainda não queria voltar para casa. Foi uma verdadeira gritaria e meu cunhado a chamou de mimada. Ela então disse que se não puder ficar aqui vai atrás de seus amigos e não vai falar com mais ninguém. Lily chorava, minha irmã ignorava tudo e depois de declarar que iriam para casa Dan começou a tentar arrastar Amy pela porta. Só nessa hora minha irmã fez algo e disse que ele deveria voltar para casa. Depois ela perguntou para Amy se ela voltaria para casa caso a irmã agisse de forma mais tranquila e ela disse que não, então minha irmã permitiu que ela ficasse comigo”.

No entanto, apesar da mãe ter interferido na situação, a tia conta que segue recebendo ligações e mensagens do cunhado a acusando de estar permitindo que a filha faça chantagem emocional e de validar a atitude de desrespeito dela com sua mãe que está machucada.

“No último contato ele exigiu que a filha volte para casa ou ele vai chamar a polícia por eu a estar ‘sequestrando’. Eu só estou preocupada com o que pode acontecer se eu a fizer sair daqui”, finaliza a tia.

Para os usuários do Reddit, ela está fazendo tudo o que pode para garantir o bem-estar da menina.

“Seu cunhado precisa de ajuda porque não tem a menor ideia de como lidar com uma adolescente. Ele permitiu o comportamento da filha mais nova e prejudicou a mais velha”, comentou uma pessoa.

“Fico feliz em ver que ao menos alguém está defendendo a menina de seu pai abusivo”, finalizou outra.