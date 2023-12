Pai é criticado ao tentar nomear a filha em homenagem a sua falecida gata de estimação

Uma mãe buscou apoio no Reddit após descobrir as motivações de seu marido para a escolha do nome da primeira filha do casal. Sem se identificar, a mulher conta que se casou recentemente e que, como ela e o marido desejam ter uma grande família, eles passaram a tentar ter um bebê logo após o casamento.

Para sua surpresa, ela logo engravidou e na consulta de rotina descobriu que estava esperando por uma menina.

“Decidimos saber logo para poder pensar nos nomes. Assim que soubemos que é uma menina eu fiquei animada e comecei a procurar por opções, mas meu marido disse que já sabia o nome perfeito para uma menina: Zoe”.

“Aqui começam os problemas. Zoe era o nome de uma gatinha do meu marido que morreu pouco tempo após o começo do nosso relacionamento. Não somente isso, mas ela também era um presente de uma ex-namorada dele. Quando eles terminaram, a gata passou a viver em ‘guarda compartilhada’ entre eles”.

“Eu tentei ser gentil ao explicar que não quero nomear nossa filha com o mesmo nome que a antiga gata dele, e ele me disse para pensar racionalmente pois o nome tem todos os pontos que nós achamos ser importantes. Ele também disse que considerava a gata como uma filha, o que eu respondi na mesma hora questionando se ele queria nomear o nosso bebê em homenagem ao seu ‘filho’ de outro casamento”.

A situação ficou tensa

Diante do que foi dito pela mulher, a reação do homem foi adotar uma postura defensiva e tentar convencer a companheira sobre o “valor do nome” sugerido por ele.

“Eu disse que realmente não gostaria de que o nome da nossa bebê tivesse alguma ligação com o antigo relacionamento dele. Ele ficou com os olhos cheios de lágrimas, eu acho que estava pensando na gata. Mas logo depois ele disse que o bebê era meu e que eu poderia dar a ela o nome que eu quisesse”.

“Desde então eu passei a sugerir alguns nomes, mas ele sempre diz não se importar e dizer que eu devo fazer o que quiser. Me sinto mal com isso, eu gosto do nome que ele sugeriu, mas acho que ele deveria deixar o passado no passado”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada em sua decisão.

“Se ajudar, saiba que Zoe é um nome popular o que o faz ser retirado imediatamente da lista de possibilidades segundo os critérios do seu marido”, comentou uma pessoa.

“Nomear seu filho em referência a algum presente entregue pela ex não é uma boa ideia”, finalizou outra.