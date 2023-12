Mãe expulsa filha de casa ao descobrir que a jovem está grávida

Uma mãe desesperada, e desacreditada, publicou um pedido de ajuda no Reddit depois de decidir expulsar sua filha de casa. A decisão veio após ela descobrir que a jovem está novamente grávida.

Sem se identificar, a mulher conta que sua filha de 27 anos é mãe de seis crianças com idades entre 10 anos e 11 meses. As crianças são filhas de 3 pais diferentes, sendo que os dois primeiros pagam a ela uma pensão alimentícia para os filhos, enquanto ela é atualmente casa com o terceiro.

“Ela trabalha meio período e seu marido é chef de cozinha. Os dois e as seis crianças estão morando em nossa casa há 1 ano e meio depois de serem despejados de sua última casa. Eles ocupam o segundo andar da casa, e mesmo tendo dois quartos o espaço é pequeno para as seis crianças. Apesar de não terem que pagar nenhuma conta em casa, eles constantemente me pedem dinheiro”, revela.

“Eu preciso lidar com gritos e vozes altas a todo o tempo, além de acordar em horários aleatórios para ajudar a cuidar dos meus netos, mas eu os amo e nunca reclamei de fazer nada disso. Família é importante para mim. Acontece que minha filha mais nova se mudou há 4 anos e nós esperávamos reformar a casa, não receber a mais velha, seu marido e filhos de volta”.

Ela tomou uma dura decisão

A mãe conta então que durante o jantar de Natal sua filha decidiu fazer um anúncio e revelou que está a espera de seu sétimo filho. Enquanto todos ficaram emocionados e alegres com a notícia, ela apenas ficou mortificada ao pensar que isso significa uma nova criança em sua casa, que já está com o espaço completamente comprometido.

“Percebi nos olhos do meu marido que ele estava se sentindo da mesma forma que eu, e após uma conversa decidimos pedir a eles para procurarem outra casa para morar. Eu falei isso para minha filha no jantar de ontem e dei a eles 2 meses para encontrar uma nova casa porque não temos como acomodar uma sétima criança”.

“Ela começou a chorar e a dizer que estamos colocando ela e suas crianças na rua por ela ter um novo bebê. Eu disse que a decisão também foi dolorida para mim, mas que estamos ficando em uma condição de vida insustentável. Ela exigiu mais tempo para procurar uma casa e ameaçou ir ao tribunal, e eu disse a ela que se ela fizesse isso o juiz a mandaria sair de casa ao término de 30 dias corridos. Depois ela publicou no Facebook pedindo ajuda para achar um quarto para alugar porque sua família não estava ligando para ela e a estava expulsando de casa por estar grávida. Eu errei?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, a mãe fez o que deveria ser feito.

“Sua filha é extremamente irresponsável e não tem como a fazer achar um lugar sem colocar um limite curto de tempo para isso”, comentou uma pessoa.

“Ela apenas está sugando tudo o que vocês têm para oferecer para no final se passar de vítima. Expulse os dois de sua casa ou sua vida será um inferno”, finalizou outra.