Companhias alteram programas de recompensas em 2024; saiba o que mudou

A partir do ano novo, as companhias aéreas dos Estados Unidos mudarão drasticamente a forma como recompensam seus passageiros frequentes, deixando de lado a contagem de milhas percorridas para focar no valor monetário gasto. Essa mudança representa uma virada significativa, afetando a maneira tradicional de obtenção de benefícios para os viajantes frequentes.

Historicamente, passageiros frequentes buscavam acumular milhas para garantir benefícios, como acesso a salas VIP, filas rápidas e cabines de primeira classe. No entanto, a partir do próximo ano, as companhias aéreas, incluindo a Delta Airlines, que fez essa transição de maneira mais tardia, vincularão os benefícios ao valor monetário gasto pelos viajantes.

Apesar da resistência significativa por parte dos clientes, a mudança reflete a tendência emergente de medir a lealdade não pela distância percorrida, mas pelo valor financeiro investido. Delta Airlines, que enfrentou forte oposição dos clientes, implementará totalmente essa transição em 2024, concedendo alguns benefícios extras a seus leais passageiros durante o processo.

Aviao-Lines-Matt-Hardy-Pexels-3

Matt Hardy / Pexels

Exceções, resistência e preocupações

Algumas companhias aéreas, como Alaska Airlines, Frontier Airlines e Hawaiian Airlines, e algumas menores, ainda manterão programas baseados na contagem de milhas. Apesar da impopularidade entre os clientes, observadores do setor acreditam que a mudança reflete uma nova abordagem para avaliar a lealdade do cliente.

A mudança não agradou apenas aos passageiros; autoridades do Departamento de Transportes dos EUA estão revisando as queixas recebidas sobre os programas de fidelidade. O departamento afirma que investigará práticas consideradas injustas e enganosas, indicando uma postura ativa em relação à proteção dos viajantes.

Enquanto as companhias aéreas seguem em direção a uma nova era de programas de fidelidade, a resistência dos passageiros e a intervenção governamental indicam que o debate sobre a equidade dessas mudanças está longe de terminar. Passageiros frequentes e legisladores buscam equilibrar as necessidades financeiras das companhias aéreas com a satisfação e justiça para os clientes.