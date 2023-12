Casamento em risco: esposa perde funeral da sogra por pulseira "muito cara"

A tragédia de perder a sogra para o câncer rapidamente se transformou em um episódio tumultuado para um casal, quando uma esposa decidiu buscar sua pulseira perdida em vez de comparecer ao funeral da mãe de seu marido.

Em um momento já carregado de tristeza, a mulher decidiu sair para correr pela manhã, buscando clareza mental antes do funeral programado para as 14h. No entanto, um infortúnio aconteceu quando o fecho da pulseira, avaliada em cerca de R$ 150 mil, se soltou durante a corrida em uma área repleta de pedras próxima à sua casa.

'I lost my bracelet and missed my mother-in-laws funeral to find it' https://t.co/lxeMHQLodd — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) December 22, 2023

Ao perceber a perda da pulseira de valor significativo, a mulher mergulhou em pânico e dedicou horas à busca desesperada. Devido à sua visão prejudicada e à ausência de bolsos em suas roupas de corrida, ela enfrentou dificuldades consideráveis. O tempo passou despercebido, e ela perdeu o horário planejado para o funeral.

Ao retornar para casa com a pulseira recuperada por volta das 16h15, a esposa teve que enfrentar a ira do marido, que estava furioso com a ausência dela no funeral da mãe.

A situação rapidamente se tornou pública quando a história foi compartilhada online, gerando críticas sobre as escolhas da esposa, desde correr com uma pulseira tão valiosa até negligenciar o evento importante.