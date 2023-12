'Bebê milagre' supera desafios após nascer sem olhos e passar por cirurgia no cérebro

Harlym Carter, uma bebê de 5 meses, está desafiando todas as probabilidades após nascer sem olhos e passar por uma cirurgia cerebral. Diagnosticada com anoftalmia e submetida a uma hemisferectomia, ela está superando as expectativas e atingindo seus marcos de desenvolvimento, deixando médicos surpresos.

A mãe de Harlym, Allyanna Carter, de 19 anos, recebeu o diagnóstico de anoftalmia durante a gravidez. No entanto, foi somente após o nascimento, em julho de 2022, que descobriu-se que Harlym não possuía olhos. Além disso, a bebê teve uma hemisferectomia devido ao subdesenvolvimento do lado esquerdo do cérebro.

Apesar das previsões sombrias dos médicos, Harlym está atingindo marcos notáveis. Mesmo com fraqueza permanente no lado direito do corpo, ela está quase engatinhando, sentando-se, segurando a cabeça, balbuciando e conseguindo se alimentar. Sua mãe, Allyanna, compartilha orgulhosamente esses progressos inesperados.

Mae-e-bebe-Andrea-Piacquadio-Pexels-2

Andrea Piacquadio / Pexels

Prognóstico e futuro

Harlym também foi diagnosticada com galactosemia e choanal atresia, exigindo alimentação por tubo devido à incapacidade de converter açúcares do leite em glicose e obstrução das passagens nasais, respectivamente. Mesmo com esses desafios, a mãe está otimista e planeja inscrever Harlym em uma escola regular no futuro.

Allyanna Carter expressa o amor incondicional que sente por sua filha, enfatizando a felicidade de Harlym e sua disposição a aprender e interagir. Apesar das experiências que a bebê pode perder, a mãe está focada no presente e nas realizações surpreendentes de sua filha.