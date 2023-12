Adolescentes causam a morte da irmã mais velha ao brigar por presentes de Natal

Uma briga entre irmãos na Flórida resultou na morte de uma mulher a tiros depois que ela tentou interromper uma briga entre seus dois irmãos mais novos, de 15 e 14 anos, por presentes de Natal, informaram as autoridades.

O irmão de 14 anos atirou e matou sua irmã; em resposta, o irmão de 15 anos atirou no mais novo, mas este não morreu. Isso aconteceu no domingo em Largo, uma comunidade em Tampa, conforme relatado pela polícia do condado de Pinellas.

A discussão sobre os presentes começou quando os três irmãos estavam fazendo compras de Natal com sua mãe e os dois filhos da irmã, um de 6 anos e um bebê de 11 meses. A briga continuou na casa da avó, onde a irmã mais velha de 23 anos disse ao irmão mais novo para parar de discutir com seu irmão mais velho porque era véspera de Natal. O irmão mais novo então disse à irmã que iria atirar nela e no seu bebê, e depois atirou no peito dela, disse o departamento policial. Nesse momento, ela estava segurando o bebê.

O irmão mais velho então atirou no mais novo do lado de fora da casa por causa do que ele fez à sua irmã e fugiu da residência, jogando sua arma de fogo em um pátio próximo, disseram as autoridades. Após ser localizado, ele foi levado a um centro de saúde mental, pois ameaçou se machucar. Uma vez que saia do centro de saúde mental, ele será transferido para um centro de detenção de menores, de acordo com o comunicado de imprensa.

O irmão de 14 anos foi acusado de homicídio em primeiro grau, abuso de menores e por possuir uma arma de fogo como criminoso. O jovem de 15 anos foi acusado de tentativa de homicídio em primeiro grau e manipulação de provas, informou o departamento de polícia.